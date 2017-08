Microsoft deja de vender la primera versión de su consola Xbox One y se centra en la nueva One X

En las tiendas 'online' de Microsoft, este modelo de Xbox One, que aún contaba con un puerto para el sistema de cámaras Kinect y que estaba muy enfocado en los servicios de entretenimiento, dejó de aparecer desde el pasado viernes como disponible en el catálogo de productos o pasó a figurar como fuera de existencias. No obstante, aún es posible encontrarla a través de tiendas externas.

A pesar de la retirada de la primera versión de su consola, Microsoft aún continúa comercializando otros dos modelos: por un lado, Xbox One S y por otro lado la nueva Xbox One X, la consola que respondía anteriormente al nombre de Project Scorpio y que aún no ha llegado a las tiendas.

Ante la desaparición de la versión que dio origen a la videoconsola de tercera generación de Microsoft, la empresa de Redmond se centra ahora en la venta anticipada de Xbox One X. Aunque esta no llegará a los usuarios hasta el 7 de noviembre, Microsoft comenzó hace una semana la preventa.

Tras apenas siete días de venta anticipada, la empresa responsable de Windows ya considera que la preventa de la nueva consola ha sido todo un éxito, y que ha sido incluso necesario reforzar la producción en algunos países en los que ya se han agotado las existencias de la misma, según recoge un comunicado publicado por Xbox.