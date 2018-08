Microsoft planea un nuevo servicio de suscripción mensual que incluye una Xbox One y todos los servicios online

Aunque no fue anunciado durante la feria Gamescom 2018, celebrada en Colonia (Alemania) esta semana, la compañía de tecnología Microsoft va a lanzar un servicio de suscripción mensual que incluye una consola Xbox One junto con acceso a Xbox Live y el Xbox Game Pass, según publica el medio The Verge en base a fuentes cercanas a la iniciativa.

Project Largo es el nombre codificado de este servicio de suscripción de Xbox. Esta iniciativa permitiría hacer uso tanto de una consola Xbox One como de los servicios 'online' relacionados mediante una cuota de pago mensual, y permitirá acceder a estos servicios a un menor precio que si se adquirieran por separado.

Una oferta de 34,99 dólares al mes incluirá la Xbox One X más la versión oro de Xbox Live y el pase de temporada, mientras que otra opción desvelada por Windows central en un artículo ofrecerá la Xbox One S más el servicio Xbox Live y el pase por 22 dólares mensuales. El periodo de suscripción será de unos 24 meses.

Estas ofertas de Xbox se podrán obtener en un principio solo en tiendas Microsoft en Estados Unidos, aunque las fuentes afirman que la compañía tiene planes de extenderlas a otros países si tienen éxito.