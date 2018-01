Microsoft finaliza la producción del adaptador Xbox Kinect

Según declaraciones de un portavoz de Microsoft al portal Polygon, el motivo del cese de la producción de este dispositivo no es otro que el de centrar la atención en el desarrollo de otros accesorios más solicitados por los usuarios, que puedan usarse entre Xbox y Microsoft 10.

Asimismo, el portavoz también quiso aclarar en su comunicado que por el momento la compañía no tiene en sus planes retomar la producción del dispositivo, y aseguró que este adaptador "ya no estará disponible".

A raíz de estas declaraciones, parece que es el final del soporte para Kinect en Xbox One. Un avance prematuro de este cese en la producción se percibió cuando la compañía lanzó al mercado la Xbox One S sin el puerto necesario para conectar el adaptador Kinect a la consola.

Durante ochos meses, la compañía ofreció el dispositivo de forma gratuita para aquellos clientes que habían cambiado su Xbox One por una Xbox One S, pero Microsoft cerró esa promoción el pasado mes de marzo, y posteriormente anunció que el adaptador podría comprarse por separado, por unos 40 dólares, aunque en la actualidad no está disponible en la tienda oficial de Microsoft, y en el mercado de segunda mano puede encontrarse por 300 dólares.

La compañía, incluso, llegó a relanzar algunos juegos que requerían de este dispositivo sin el soporte para la tecnología Kinect, como es el caso de Disneyland Adventures, Rush: A Disney-Pixar Adventure y Zoo Tycoon.