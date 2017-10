Microsoft anuncia los 13 primeros títulos de Xbox que podrán jugarse en Xbox One

La compañía estadounidense ha revelado al portal IGN la lista de 13 videojuegos originales de la primera Xbox que estarán disponibles para Xbox One. Está integrada por los títulos Star Wars: Knights of the Old Republic; Ninja Gaiden Black; Crimson Skies: High Road to Revenge; Fuzion Frenzy; Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo; Psychonauts; Dead to Rights; Black; Grabbed by the Ghoulies; Sid Meier's Pirates!; Red Faction II; BloodRayne 2, y The King of Fighters Neowave.

Estos videojuegos presentarán en Xbox One una resolución 1080p, mejoras en su tasa de refresco y una reducción en los tiempos de carga. Aquellos que posean alguno de estos juegos en su versión física solo tendrán que insertar el disco en una Xbox One, y de igual modo, los videojuegos también funcionarán en la nueva consola en su formato digital.

El citado portal ha indicado que el modo multijugador System Link se mantiene operativo en Xbox One, hasta el punto de ser posible jugar partidas con otros jugadores que usen otras plataformas de la marca desarrollada por Microsoft. No obstante, el modo 'online' estará deshabilitado, dado que los servidores de los videojuegos de la Xbox original fueron cerrados años atrás.

Xbox se muestra cauta respecto al potencial de esta retrocompatibilidad. El responsable de Gestión de Programas de la compañía, Bill Stillwell, ha explicado a IGN que muchos de los videojuegos de la consola original no podrán estar disponibles en la nueva generación debido a factores como la disolución de algunas empresas, la desaparición de algunos contratos firmados en papel o problemas con las licencias de determinadas canciones, entre otros casos. Así, ha explicado que aunque Microsoft podría haber hecho compatible todo su catálogo de títulos para Xbox, es legalmente imposible.