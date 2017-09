Microsoft anuncia el paquete Office 2019 para la segunda mitad de 2018

Tal y como ha informado Microsoft a través de un post firmado por el manager general de Office, Jared Spataro, en el blog oficial de la marca, la próxima versión del paquete de ofimática añadirá nuevas características de usuario e IT "para clientes que todavía no están preparados para la nube". Office 2019 actualizará programas como Word, Excel, PowerPoint o Outlook, y servicios como Exchange, SharePoint o Skype for Business.

Dentro de las novedades del próximo Microsoft Office se encuentran varias funciones relacionadas con el uso de lápices inteligentes con esta plataforma. Así, se introducirá o mejorará la sensibilidad a la presión, efectos de inclinación y repetición de trazos, con los que el usuario podrá "trabajar con más naturalidad".

Además, el análisis de datos por parte de la hoja de cálculo Excel será "más poderoso" con la adición de nuevas fórmulas y gráficos, mientras el creador de presentaciones PowerPoint sumará nuevas características de animación visual, como Morph o Zoom. Por su parte, la mejora de servidores incluirá actualizaciones en ámbitos como el manejo IT, la usabilidad, la voz o la seguridad.

Spataro ha reconocido que la transición a las tecnologías de la nube forman parte de un "trayecto con muchas consideraciones por el camino", por lo que Office 2019 supondrá un paso adelante para aquellos usuarios que todavía confían en mantener algunos o todos sus programas y servidores actuales. Las versiones de prueba de los programas de Office comenzarán a ser lanzadas a mediados del próximo año.

Office 2019 será la siguiente versión perpetua del paquete de Microsoft tras Office 2016, que fue lanzada en septiembre de 2015. Paralelamente, los programas de ofimática de la compañía norteamericana también están integrados en el servicio de suscripción Office 365, cuyo funcionamiento se basa en el almacenamiento en la nube OneDrive de Microsoft.