Microsoft trabaja en una Xbox One S sin espacio para discos que solo permite contenido digital

El medio Windows Central ha informado de que el nuevo modelo de Xbox One S en el que está trabajando Microsoft, por el momento con el nombre de desarrollo Maverick, se llamará 'Xbox One S All-Digital Edition' y que está diseñado íntegramente para contenido digital, por lo que no incluirá ranura para discos.

Los comentarios sobre esta nueva consola Xbox están circulando desde el pasado año y ahora Windows Central ha dado más detalles acerca del nuevo producto de la marca, aunque por el momento estos no son oficiales.

Esta consola, que podría ser más barata que los demás modelos de Xbox One, estará disponible este mes de mayo, según han asegurado las fuentes de Windows Central. También señalan que la Xbox One S All-Digital Edition estará disponible para prerreserva en abril.

Junto a la nueva Xbox One S All-Digital Edition, Microsoft también se prepara para anunciar una versión de su consola Xbox One personalizada, inspirada en el videojuego Fortnite, según el medio citado.