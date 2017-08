Menores terroristas, un fenómeno que la ley en España no prevé

Un menor de 18 que comete un atentado terrorista como el perpetrado en Barcelona podría evitar la cárcel, con la actual ley del menor en la mano.

Y no es un caso aislado. Siempre que el menor tenga buen comportamiento, para los delitos cometidos por menores de 18 años no se contempla cárcel, sino internamiento de entre 8 y 10 años. La ley para estos casos prevé la protección del interés del menor como primer fundamento. En todo el texto de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, actualizada en 2012 por el pacto antiterrorista, no existe mención expresa a los casos de terrorismo.





Buen comportamiento y aceptación del juez

La regla general dicta que, cumplidos los 18 años, el menor salte del centro de internamiento de menores a uno de adultos. No obstante, podría evitarse si hasta los 18 el menor ha tenido buen comportamiento y así lo contempla el juez y el fiscal.

Otra diferencia importante es que no podrían personarse en el proceso contra el menor ningún afectado por el delito, aunque sí que se prevé que las víctimas reciban notificaciones sobre el proceso.

Con respecto a las responsabilidades civiles (daños cometidos por la comisión del delito), las víctimas deberán reclamar dichos daños a los padres, que responderán con el menor de forma solidaria.





Menores terrorista en España

El debate sobre la falta de regulación de los delitos terroristas por menores llega tras conocerse que Moussa Oukabir, abatido por presunta colaboración con los terroristas de los ataques de Barcelona, fuese un menor de 17 años y 8 meses. De ser procesado y contenado por delito de terrorismo y asesinato, previsiblemente habría recibido una condena de 40 años de prisión, pero sólo de haber cumplido los dieciocho. Siendo menor, se aplicaría entre 8 y 10 años de internamiento.

No es la primera vez que en España un menor participa en actos terroristas. Ya en 2004 el juez Central de Menores enviaba a seis años internamiento, no prisión, a Gabriel El Gitanillo, por transportar los explosivos del atentado del 11M en Madrid. En la propia sentencia de internamiento se afirmaba que el propio Gabriel conocía los planes del grupo islamista autor del ataque cuando transportaba los explosivos y clavos que harían las veces de metralla. El Gitanillo salió del centro de internamiento con 22 años en 2010, tras seis años de internamiento, con una libertad vigilada por 5 años.









Casos frecuentes en otros países

Los casos como los de Moussa o Gabriel no son aislados. Existe un extenso historial de menores terroristas en las garras del Estado Islámico, niños que se alimentados de ideas revanchistas tras vivir en sus propias carnes los horrores de la guerra en Siria.

El documental de producción italiana emitido por el Canal Odisea, Descifrando el Estado Islámico, da fiel reflejo de la realidad de los niños en territorios ocupados por el ISIS con vídeos propagandísticos originales, ventanas a las escuelas de muerte sirias donde los niños soldados aprenden a matar por la yihad. Como el del niño de entre 12 y 14 años que dejaba en agosto del año pasado 51 muertos en una boda en Turquía y que también se vinculó con una acción del Estado Islámico.