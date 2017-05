Maza: Mi actuación y la de Moix es legal, legítima y honesta

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dicho hoy que su actuación y la del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, en el caso Lezo, por el que está en prisión provisional el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es "legal, legítima y honesta".

José Manuel Maza ha pronunciado estas palabras tras intervenir en el II Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters y la Asociación Española de Compliance, al ser preguntado por los periodistas por la petición de responsabilidades a ambos y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, realizada ayer por la oposición en el Congreso de los Diputados.

"La responsabilidad del ministro es política, ahí no entro, él sabrá lo que tiene que hacer; y, por lo que respecta a mí, evidentemente yo estoy convencido y voy a defender siempre que mi actuación es legal, legítima y honesta. Y respecto a Moix, por todo lo que veo de su actuación, no tengo la más mínima duda de que también lo es", ha mantenido Maza.

Ha sido preguntado por la postura de Moix de no practicar un registro en el caso Lezo que finalmente se llevó a cabo tras ceder al criterio mayoritario de los fiscales que llevan el caso.

Al respecto Maza ha aclarado que "en la Fiscalía Anticorrupción van todos unidos pero cuando hay discrepancias internas técnicas existen mecanismos dentro de la Fiscalía para poderlo hablar y tratar y que impere la decisión y el criterio del jefe o el de los compañeros, de unos o de otros, y son mecanismos normales, habituales y previstos estatutariamente".

"Hay discrepancias de criterio, claro que sí, en ésta y en muchísimas investigaciones más o menos importantes y se resuelven", ha insistido.

José Manuel Maza ha recalcado que "es un tema estrictamente técnico y por supuesto en ningún momento suponía la paralización de ninguna investigación ni de la persecución de ningún delito".

"Era solamente decidir si todo se llevaba en la misma causa, con lo cual se forma una macrocausa muy grande con muchos imputados, o si era más efectivo el que se dividiera el procedimiento en dos, y derivado de eso si dentro de la causa común se practicaba un registro de los muchos que se hicieron o si ese registro había que desplazarlo a otro procedimiento", ha explicado.

Es decir, "la discusión era entre si es más conveniente centrar todo el objeto del procedimiento, juntarlo todo, porque se ve más en conjunto o si es más conveniente fraccionarlo para poder ser más ágiles y más eficaces".

Preguntado por la petición de dos de las tres asociaciones de fiscales de que dimita Moix ha indicado que es una postura de estas organizaciones "que tienen su política profesional, pero la mayoritaria no se ha pronunciado en ese sentido y ha sacado un comunicado apoyando a Moix".

"Son posturas divergentes en el seno del movimiento asociativo de los fiscales, en el cual la gran mayoría de la carrera fiscal no está integrada", ha apuntado.

También ha sido preguntado por qué nombró a Moix fiscal jefe Anticorrupción aún sabiendo que existía una grabación de una conversación telefónica en la que Ignacio González mostraba su deseo por que él fuera el elegido.

Maza ha defendido "la rectitud y la honestidad" de su decisión y ha apostillado: "Me moví por otros criterios, por cierto apoyados por la mayoría del Consejo Fiscal".

"En ningún momento interpreté que ese contenido de conversaciones supusieran que Moix pertenecía a ningún tipo de grupo de estas personas", ha indicado.

Y ha añadido: "Le nombré porque creía que había intereses, sobre todo su proyecto de política de lo que iba a hacer dentro de la Fiscalía, mucho más importantes que atender a lo que unos señores pueden estar hablando y diciendo de que 'qué bien, estupendo que le nombren'".

Ha reconocido que tenía la opción de "evitar problemas" y no nombrarle pero entendió que "no sería de justicia hacer esa interpretación".

"Esas conversaciones lógicamente se iban a saber algún día, pero no a través de filtraciones, yo no me lo imaginaba, yo pensaba que cuando se abriera el procedimiento y se levantase el secreto, pero no tenía inconveniente ninguno en justificar el nombramiento de este señor que creo que va a ser muy útil para la Fiscalía y a lo largo de tiempo ya lo veremos", ha concluido.