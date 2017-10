Mattel cancela la producción de un dispositivo vigilabebés con IA que podía grabar a los bebés y leerles cuentos

Aristotle no solo era un dispositivo con el que los padres podían vigilar a sus bebés a través de las cámaras, sino que también ejercía como un altavoz inteligente. El dispositivo podía registrar el comportamiento y horarios de los bebés, y de esta forma leerles cuentos antes de que se acuesten y calmarles en caso de que llorasen. Pero además, Aristotle era capaz de realizar tareas educativas tales como recitar el abecedario.

Mattel ha señalado en un comunicado recogido por The Washington Post y otros medios que la cancelación se debe a que Aristotle "no se ajustaba la estrategia tecnológica de la empresa". Y es que la polémica ha acompañado a este vigilabebés desde que se reveló el producto por primera vez el pasado mes de enero, ya que había sido cuestionado por no respetar la privacidad de los menores y por intentar sustituir a los padres en la tarea de criar a sus hijos.

Las propiedades de este producto le han hecho ganarse las críticas tanto de padres como de educadores y pediatras. "Me preocupa que la idea de que un aparato tecnológico se convierta en un miembro de la familia responsable de cuidar a un bebé que llora o enseñar a un niño que quiere aprender", ha advertido la pediatra Jennifer Radesky en declaraciones a The Washington Post.

Aristotle de Mattel también atrajo las críticas de la CCFC (Campaign for a Commercial-Free Childhood), una organización norteamericana dedicada a reducir el impacto de la cultura comercial en los niños. Esta asociación logró reunir más de 15.000 firmas en contra de la producción de este vigilabebés, cuyo lanzamiento en el mercado estaba planeado para 2018.

La polémica con el dispositivo de Mattle llegó incluso al ámbito político de Estados Unidos. El citado diario recoge que Joe Barton, miembro republicano de la Cámara de Representantes, escribió una carta a Mattel transmitiendo sus preocupaciones respecto a la información de los niños que la empresa recibiría a través de Aristotle. Mattel aclaró que los datos se protegerían con encriptación de alto nivel y no se venderían a los anunciantes, aunque esto no bastó para desvanecer la polémica.