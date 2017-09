Matías Matías (HP Educación): "Estamos demostrando que el futuro inmediato necesita de habilidades técnicas"

HP pretende convertir a la tecnología en un socio indispensable del desarrollo del talento humano. Así, la empresa ha puesto en marcha --en colaboración con Microsoft, Intel y Smart-- el programa 'Reinvent the Classroom' (RTC), con el que aporta tecnología para que los colegios "puedan empezar a probar cómo desarrollan el talento utilizando herramientas del futuro", como explica el responsable mundial de Educación de HP, Matías Matías, en declaraciones a Portaltic. Esta iniciativa busca que el proceso de transformación sea "colaborativo, más que de enseñanza y aprendizaje".

STEAM son las siglas de las carreras universitarias 'science' ('ciencia'), 'technology' ('tecnología'), 'engineering' ('ingeniería'), 'arts' ('artes') y 'mathematics' ('matemáticas'). Matías reconoce que el núcleo científico-tecnológico de estas disciplinas "es importantísimo como parte de este proceso de transformación" pero que, al mismo tiempo, el arte también es "parte del desarrollo de habilidades". En este sentido, la evolución de sectores como la impresión y su inclusión en las aulas está permitiendo que las carreras de artes "saquen provecho de esta tecnología para fomentar la creatividad absoluta sin que nadie ponga barreras".

Los datos compartidos por la propia HP revelan que las matriculaciones en carreras de estos perfiles han caído un 40% en España. El dato es entendido por el responsable de Educación de la firma como la necesidad de "fomentar de nuevo la vocación por las carreras científicas". "Estamos demostrando que este futuro inmediato necesita de habilidades técnicas", detalla; por ello, HP está "tratando de incentivar a los estudiantes desde las edades más tempranas, porque si ellos pasan desde ya a ser protagonistas, las carreras científicas volverán a ser importantes".

Matías reconoce que los estudios globales que maneja HP "dicen cuantitativamente que la mujer siente menos pasión por las vocaciones científicas", pero matiza que la compañía está trabajando "con muchas empresas" para que esto no sea así. El directivo explica que la tecnológica estadounidense mantiene en marcha varios programas de incentivos a nivel global "para que las mujeres puedan tener posiciones de liderazgo dentro de la empresa". La mejor forma de demostrar al mercado que HP trabaja "con mucha seriedad" a favor de la igualdad "es aplicarla a todos los niveles de la empresa", añade, y pone como ejemplo que una mujer, Helena Herrero, es la presidenta de HP España.

La tecnológica pretende poner en marcha diez aulas RTC en España en el presente año. Por el momento, hay cuatro de estos espacios en marcha, siendo el sevillano Colegio Portaceli el último en haberse sumado a esta iniciativa. A través de este proyecto, escuelas de todos los países donde HP tiene subsidiarias, como España, Australia, Francia o Finlandia, permanecen conectados con el objetivo de "transformar su educación".

Una vez transformada un aula a RTC, se inicia un proceso que tiene una duración mínima de seis meses, ya que incluye también una fase de preparación de las familias y profesores de los alumnos participantes. Si el centro no manifiesta un compromiso firme, HP "no podrá ayudarle en esta transformación". Para ello, la compañía utiliza dos 'termómetros', uno tecnológico y otro pedagógico, a través de los que indaga en las carencias del centro e inicia un proceso de transformación personalizado. Tras esos seis meses, explica el directivo de HP, se produce el 'pistoletazo de salida' del proyecto, siempre con la aspiración de que este "no termine jamás en ese centro, para que sea una institución de referencia".

La iniciativa de las aulas RTC cuenta con el apoyo de expertos en ámbitos como la robótica, la programación, la neurociencia o la educación de estudiantes con necesidades especiales. "Tocamos todos los términos de la educación", resume Matías, y añade que el proyecto de HP pretende "proporcionar a los jóvenes las herramientas que les permitan ser lo que quieren ser, aunque pensasen que era imposible".

Uno de los aspectos clave en el proceso de un aula convencional a RTC es el propio recinto. Los propios alumnos participan en la transformación física de la clase, hasta alcanzar un espacio "polivalente, flexible, modular y adaptado a las diferentes necesidades de cada fase académica", como apunta Matías, además de conectada al resto del mundo gracias a la tecnología. Esto ha permitido llevar a cabo experiencias educativas tales como clases de idiomas entre aulas de distintos países o el diseño y fabricación de los muebles de la clase por parte de sus alumnos, incluso si tienen discapacidad visual.

El responsable de Educación de HP detalla que más allá de llevar tecnología a un aula, el proyecto 'Reinvent the Classroom' pretende implantar "un cambio importante en el proceso de colaboración entre profesores y alumnos en el día a día", ya que poder conectarse con cualquier persona y en cualquier momento "pone fin a los límites". Matías recalca que el proyecto no solo se pone en práctica en entornos desarrollados, sino que la compañía también ha hecho "una importante inversión" para dotar de esta tecnología a campamentos de refugiados en Europa, de modo que sus jóvenes "puedan volver a sentir lo más parecido al día a día y desarrollar habilidades para el futuro conectados con otras personas".

En el caso español, RTC busca cubrir el espectro tanto de la enseñanza privada y concertada como de la pública, así como todas las regiones geográficas del país. Mientras las cuatro aulas 'reinventadas' se ubican en Barcelona y Andalucía, HP ha proyectado ya expandir este nuevo concepto de educación a Madrid y Pamplona, entre otras ciudades. La lista de centros participantes abarca colegios públicos de Primaria o instituciones de los Jesuitas, Maristas, SAFA-Loyola o Montseny. "Nos hemos cansado de escuchar lo que se podría hacer, HP ha querido ejecutar esta transformación de forma inmediata", destaca Matías, y añade que el proceso también enseña a la compañía "cómo tiene que mejorar".

En relación a si los hogares de los estudiantes necesitan adaptarse también a esta transformación tecnológica de las aulas, el directivo de HP reconoce que "cada estudiante y cada familia tienen su dinámica", y que, por tanto, cada uno aprende "de forma distinta".Desde HP "tratamos de implementar una infraestructura de herramientas que permita que cada uno maximice sus resultados en base a su individualidad", explica Matías, que comenta que "no existe una fórmula universal para lograr ese éxito: lo que funciona en Canadá puede no funcionar en España o Costa Rica".

Sobre el debate acerca del acceso más o menos temprano de los niños a la tecnología, Matías Matías opina que ésta, "bien utilizada, puede obtener buenos resultados". El responsable de Educación afirma que la tecnología es la forma "más fácil y efectiva" de captar información, crearla o compartirla, algo que antes era mucho más difícil de conseguir.

Así, a la vista de una reciente decisión tomada en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) de permitir a su alumnado el uso de ordenadores portátiles en los exámenes, debido a que a los profesores les resulta cada vez más ilegible la escritura a mano de los estudiantes, Matías destaca que la institución académica ha apostado "por la herramienta correcta en el momento correcto", sin que ello suponga la extinción del lápiz y el papel en las aulas.