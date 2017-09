Mario Rubio, fotógrafo: "Parece que de noche no vemos nada, pero la luz estelar muestra de forma interesante las cosas"

Las claves de una buena fotografía nocturna tienen que ver "con la capacidad de ver luz donde aparentemente no la hay", explica Rubio, en declaraciones a Portaltic. Muchas veces, la cámara "ve más" que la persona que la maneja, ya que va acumulando la luz de varios elementos luminosos del ambiente, como las estrellas o la luna, "y al final acaba mostrando algo que el ojo por sí mismo no es capaz de ver", detalla el fotógrafo.

"A menudo pienso que la noche es más rica en colores que el día". Esta frase del célebre pintor Vincent van Gogh resume, para Rubio, las ventajas de la fotografía nocturna frente a la diurna. "Parece que de noche no vemos nada, pero la luz estelar hace que veamos las cosas de manera bastante más interesante", resume, destacando que por encima de todo, le atrae la fotografía de paisajes nocturnos, ya que "el cielo se tiñe de colores que por el día no están y las nubes adquieren formas con larga exposición en fotografía que por el día no vemos".

La toma de fotografías nocturnas es un reto exigente para el usuario inexperto. En innumerables ocasiones, la imagen que captura el 'smartphone' se presenta muy distorsionada respecto a la realidad o el efecto que deseaba el usuario. Para mejorar la toma de este tipo de fotografías, Rubio destaca que lo más importante en la fotografía nocturna es mantener el teléfono estabilizado, ya que si se desea evitar las fotos demasiado oscuras "es necesario un tiempo de exposición largo". Ante la dificultad de mantener esta estabilidad a pulso, el fotógrafo aconsejó el uso de un trípode y no recurrir al flash salvo que sea estrictamente necesario.

El desarrollo tecnológico de cámaras y 'smartphones' ha servido para perfeccionar aún más la técnica fotográfica, hasta el punto de permitir tomar imágenes "que antes eran absolutamente imposibles". Gracias a los dispositivos, ejemplifica, es posible fotografiar la Vía Láctea, porque "el ojo no la ve, pero la cámara sí". En ese sentido, recuerda que Honor 9 incorpora un modo de toma de estrellas que permite capturar el esplendor del cielo nocturno.

Mario Rubio destaca al buque insignia de la filial de Huawei como un "elemento imprescindible" para la toma de buenas fotografías con bajas condiciones lumínicas. "Permite hacer cosas que ni siquiera una cámara réflex profesional es capaz de hacer", indica el fotógrafo, y cita como posibilidades creativas de este 'smartphone' la toma de imágenes con estelas luminosas de coches o 'pinturas' con luz. "Le dices al teléfono lo que quieres y él tiene la capacidad de ver qué hay enfrente y tomar la foto perfecta", asegura Rubio.

Como fotógrafo profesional con varios años de trayectoria, Mario Rubio trabaja con una cámara réflex cuya resolución es de 12 megapíxeles, mientras Honor 9 presenta un sensor de 20, indica. No obstante, reconoce que "no por tener más megapíxeles un dispositivo es mejor que otro", pero añade que están apareciendo productos que están revolucionando "completamente" la fotografía nocturna, como es el caso del último 'smartphone' de Honor.

Los pasos del desarrollo futuro de la tecnología relacionada con la fotografía se mueven, a juicio de Rubio, por la grabación de vídeo "en condiciones de muy poca luz". Respecto a la creciente tendencia en el sector de los 'smartphones' de implantar sistemas de cámara dual en los dispositivos, el fotógrafo entiende que "es necesario y responde a una demanda del mercado", ya que los retratos y selfis están cada vez más extendidos, y la doble cámara contribuye en gran medida a mejorar los resultados de este tipo de fotografías.