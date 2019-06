Madrid acogerá en otoño los cuartos de final y las semifinales delos Worlds de League of Legends

Los Worlds de League of Legends son "los campeonatos mundiales de la disciplina líder en los 'eSports'", como refiere Riot Games, quien organiza el evento. Se trata de la "primera vez" que Madrid acoge "un evento de estas dimensiones y relevancia internacional" y lo hará en cuartos de final y semifinales.

El nivel del ecosistema competitivo español y las infraestructuras que presenta la ciudad para este tipo de eventos internacionales hacen que "no haya una mejor opción que Madrid para celebrar un torneo de esta trascendencia", como ha sostenido Head of Esports para Europa de Riot Games, Alberto Guerrero, en un comunicado.

Así, del 26 al 27 de octubre la fase de cuartos enfrentará en el Palacio Vistalegre a los ocho mejores equipos del mundo. Mientras que durante el fin de semana del 2 y 3 de noviembre, cuatro conjuntos combatirán en la Grieta del Invocador por dos plazas en la final.

En este torneo se enfrentarán los 24 mejores equipos del mundo, que se clasifican desde 13 regiones distintas, entre las que destacan Europa (LEC), Norteamérica (LCS), Corea del Sur (LCK), China (LPL) y Taiwán (LMS).

Antes de llegar a Madrid, la competición comenzará en el estudio de la LEC en Berlín con la fase de Play-In del 2 al 9 de octubre. Para la fase de grupos, la acción se trasladará al Verti Music Hall de Berlín, del 12 al 20 de octubre.

La final de Worlds 2019 se celebrará en el AccorArena de París, situado en el Boulevard de Bercy. Más de 99,6 millones de personas siguieron en todo el mundo la final de Worlds del año pasado en Incheon (Corea del Sur).

Worlds es la máxima competición intercontinental de League of Legends, dirigida por Riot Games. "Para millones de seguidores de todo el mundo, el Campeonato Mundial de League of Legends representa la cumbre de nuestro deporte", explica el Global Head of Esports at Riot Games, John Needham.