Madrid Gaming Experience cierra su 2ª edición con más de 104.000 asistentes

104.132 personas visitaron Feria de Madrid del 27 al 29 de octubre para formar parte de MGE, lo que supondría un 39'3% más respecto a la edición anterior si en 2016 MGE hubiera durado tres días en lugar de cinco, como han destacado sus organizadores en un comunicado.

La feria acogió novedades y exclusivas como Flat Heroes, título al que se ha podido jugar por primera vez en España en su versión para Nintendo Switch y de la nueva Xbox One X antes de su lanzamiento.

La presente edición ha contado con una extensión de 36.000 metros cuadrados en la que se han desplegado más de 1.200 puestos de juego con los principales títulos del mercado, como NBA 2K18, Super Mario Odyssey, The Inpatient, Bravo Team, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Destiny2, FIFA18, Hearthstone o Raiders of the Broken Planet, lo último de Mercury Steam.

Madrid Gaming Experience ha contado con 193 empresas expositoras (un 13% más que en la pasada edición) y el apoyo de más de 60 marcas, tanto del sector de los videojuegos como del cine y del ocio digital: Nintendo, Microsoft, Playstation, BadLand Games, Omen by HP, Netflix, Movistar, Lenovo, Warner Bros, Bandai Nanco, Carrefour, Corsair o Intel entre otras. En la feria, destaca la presencia de GAME, organizadores junto a Ifema del evento, y la colaboración especial de ESL.

MGE se ha convertido, por segundo año, en un punto de encuentro para los amantes de la cultura popular de todas las edades, en el que poder vivir experiencias únicas y exclusivas. Los asistentes han conocido a 'cosplayers' internacionales de la talla de Nikita, Sikay y Annshella; descubierto los mejores trucos de CS:GO de la mano de conocidos 'youtubers' (Alberto "PokerR988" Muñoz, Frank "StaXx" Garnes y Abel "byAbeeL" Guerra); o asistido a charlas y mesas redondas de la mano de los principales actores de la industria.

Más de 2.000 asistentes accedieron a los escenarios de ESL y pudieron seguir las competiciones de 'eSports', tanto en una nueva edición de ESL Masters España de League of Legends como en ESL Clash of Nations by Movistar, que se estrenó como competición internacional en MGE.

MGE cierra sus puertas con la vista puesta en la próxima edición para ofrecer en 2018 más puestos de juego, más actividades y un lugar de encuentro para los amantes de la cultura 'gamer' y popular.