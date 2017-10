Madrid Gaming Experience refuerza su cartel con la participación de Nintendo, PlayStation y HP

Como ha avanzado la organización de Madrid Gaming Experience en un comunicado, la segunda edición del evento ocupará una superficie de 36.000 metros cuadrados y ofrecerá más de mil puestos de juego "con las últimas novedades en 'hardware' y 'software' de las compañías más relevantes del sector.

Nintendo presentará un espacio expositivo de 700 metros cuadrados donde sus sagas más emblemáticas serán protagonistas, en especial Mario, que aterrizará en la cita madrileña con el videojuego Super Mario Odyssey. El lanzamiento mundial de la primera aventura del conocido personaje de la compañía japonesa para la consola Switch coincidirá con el arranque de la Madrid Gaming Experience, tras haber sido obtenido sendos premios al mejor juego en las ferias E3 y Gamescom.

Además, Nintendo también mostrará otros títulos para Switch como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 18, NBA 2K18, Splatoon 2, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition o Fire Emblem Warriors. La familia de consolas Nintendo 3DS también presentará novedades como Metroid: Samus Returns; Mario & Luigi: Superstar Saga + Secuaces de Bowser, o El Misterioso Viaje de Layton: Katrielle y la conspiración de los millonarios.

Por su parte, PlayStation contará con una zona dividida en diferentes puestos de juego dedicados a títulos como Gran Turismo Sport o a la nueva función PlayLink, en la que el público vivirá la experiencia de cambiar los mandos de la consola por dispositivos móviles.

La plataforma de realidad virtual PlayStation VR tendrá una zona especial que contará con 12 puestos en los que el público podrá jugar en exclusiva a The Inpatient y Bravo Team un mes antes de su salida al mercado. Además, los jugadores podrán disfrutar de otros títulos como Far Point, Coolpaintr, Super Hot, Flipy's Tesla! o Spider-Man, entre otros.

'ESPORTS', CINE Y LA PRÓXIMA XBOX ONE X

Los 'eSports' también serán protagonistas en la Madrid Gaming Experience de la mano de OMEN by HP, que un año más se unirá a ESL Arena para desarrollar un campus donde los conocidos jugadores profesionales Alberto 'PokerR988' Muñoz, Frank 'StaXx' Garnes, Abel 'byAbeeL' Guerra y Alejandro 'Black' García desvelarán sus técnicas y secretos de Counter-Strike: Global Offensive. Además, los asistentes a este espacio se encontrarán con distintas actividades y arenas de juego libre con diferentes niveles de este videojuego.

Por su parte, Warner Bros. acudirá a la cita para presentar la película Liga de la Justicia, la nueva entrega del universo DC que llegará a las pantallas el próximo 17 de noviembre. Los héroes de DC tendrán su espacio en el área de Comic-O-Rama!, en el Pabellón 8, donde se ofrecerán distintas actividades sobre este filme, entre las que destacará un espacio de realidad virtual, proyección de contenidos de la película y figuras de tamaño natural de sus principales personajes.

Estas compañías se han sumado a una lista de participantes que ya cuenta con Microsoft y su próxima videoconsola Xbox One X, que permitirá a los asistentes probar títulos en calidad 4K como Assassin's Creed Origins, La Tierra Media: Sombras de Guerra, Forza Motorsport 7 o The Evil Within 2, entre otros. Otro estudio desarrollador, Ubisoft, ofrecerá experiencias relacionadas con los juegos Rainbow Six Siege o Mario + Rabbids Kingdom Battle.

VIDEOJUEGOS POR ALIMENTOS

Además, la Madrid Gaming Experience volverá a contar con la iniciativa solidaria Videojuegos por Alimentos (VxA), mediante la que los visitantes podrán canjear alimentos no perecederos por títulos, periféricos y máquinas de juego a elegir entre una amplia oferta de material clásico y actual.

Las entradas están disponibles a través de la página web oficial del evento, en las tiendas de GAME de toda España y en la web de esta compañía --estas últimas, incluyen 3 euros de regalo para compra en GAME--. El precio es de 13 euros en venta anticipada y de 16 euros en taquilla. Además, existe un abono especial limitado de 36 euros para los tres días del evento. Los niños con edades hasta nueve años --estos incluidos-- tendrán acceso gratuito a la feria; todos los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto.