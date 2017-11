Llega a las tiendas Xbox One X, la consola de Microsoft más potente hasta la fecha

Presentada el pasado mes de junio, en el marco del salón E3, como la consola "más potente del mundo", Xbox One X destaca especialmente por su 'hardware' capaz de reproducir títulos de forma mucha más fluida, con mejores gráficos y mayor frecuencia, concretamente a resolución 4K nativa con 60 'frames' por segundo y HDR para los títulos desarrollados por Microsoft. Esto es posible gracias al nuevo Motor Scorpio, que cuenta con 6 teraflops de potencia y 326 gigabytes por segundo de ancho de banda de memoria.

La resolución 4K es uno de los grandes atractivos de la nueva Xbox One X, pese a que no todos los jugadores disponen de un monitor capaz de reproducir videojuegos con esa calidad. Para lidiar con esta situación, Microsoft ya avanzó en el E3 la implementación de un sistema de 'supersampling' que reproduce los juegos en 4K y los reescala a 1080p, por lo que la calidad no se ve afectada.

Xbox One X también cuenta con una CPU de ocho núcleos a 2,3 gigahercios, que según Microsoft es un 31% más rápida que la unidad de Xbox One, y una GPU que dispone de 40 unidades de computación a 1.172 megahercios. La consola también incorpora un disco duro de 1 terabyte de almacenamiento interno, 12 gigabytes de memoria RAM, refrigeración líquida, tecnología de audio Dolby Atmos y Blu-ray 4K.

AMPLIO CATÁLOGO DE JUEGOS

Desde la presentación oficial de su nueva videoconsola, Microsoft ha anunciado el lanzamiento de más de 40 títulos, la mitad de ellos desarrollados en exclusiva por la propia compañía estadounidense para Xbox One. Estos juegos ofrecerán una resolución de 4K nativos en la nueva consola, y entre ellos destacan Forza Motorsport 7 o el juego de plataformas Super Lucky's Tale, cuyas versiones para Xbox One X ya están a la venta. Otros juegos desarrollados por Microsoft como State of Decay 2, Crackdown 3 o Sea of Thieves se esperan para mediados de 2018.

No obstante, los que adquieran Xbox One X no tendrán que esperar mucho tiempo para poder jugar a títulos destacados con una buena calidad de imagen. Y es que la versión para esta consola de Assassin's Creed Origins ya está disponible desde este martes, por lo que los jugadores podrán disfrutar del nuevo capítulo de la historia de los Asesinos basado en el Antiguo Egipto con una resolución de 4K. El juego La Tierra Media: Sombras de Guerra, cuya versión para Xbox One X también se encuentra disponible desde este martes, aprovecha de igual manera todo el potencial de la nueva consola para reproducir una mejor imagen.

Por otra parte, habrá que esperar un poco más para poder jugar a la versión de consola de Playerunknown's Battlegrounds, un 'shooter' con un gran éxito en PC cuyo desembarco en Xbox One se espera para el 12 de diciembre. Sucede igual con Dragon Ball FighterZ, el juego de lucha basado en la famosa serie de 'anime', que no llegará a Xbox One hasta el 26 de enero de 2018.