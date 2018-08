Liliana Laporte (PlayStation Iberia): "PlayStation es una compañía de jugadores trabajando para jugadores"

Vender más de 500 millones de videoconsolas a nivel mundial no es fácil, pero "si algo ha caracterizado a PlayStation a lo largo de estos años ha sido la gran pasión con la que afrontamos nuestro trabajo", asegura la directora general de Sony Interactive Entertainment (SIE) Iberia, Liliana Laporte.

Una pasión que, como explica Laporte, comparten con su comunidad, que los ha acompañado desde que el 3 de diciembre de 1994 Sony lanzara al mercado japonés la primera PlayStation. Casi 24 años en los que la plataforma de juego de Sony "ha evolucionado, adoptando nuevas tecnologías y prosperado en un mercado rápido y competitivo", como han indicado desde PlayStation.

Para celebrar con su comunidad la cifra de ventas alcazada, la compañía ha anunciado una edición limitada de su última consola: PlayStation 4 Pro '500 millones', con un diseño translúcido y en color azul oscuro, que estará disponible el 24 de agosto.

Este equipo está hecho "con el corazón", como explica la directiva, ya que desde la compañía entienden que la "mejor forma de celebrar este hito" es "enseñar el corazón de la propia consola". De esta forma, la comunidad podrá ver "lo que hay dentro de PlayStation".

Pese a ser una multinacional, Laporte señala que PlayStation "es una compañía de jugadores trabajando para jugadores".

ESPAÑA, UN TERRITORIO IMPORTANTE PARA LA MARCA

PlayStation tiene una posición "muy consolidada en España". Sin profundizar en los datos, la responsable de SIE Iberia explica que la compañía tiene una "posición líder" en el mercado del entretenimiento y, en concreto, en el de los videojuegos.

En España, la compañía ha sido "pionera" en algunas iniciativas que, "por su calidad, han sido implantadas en otros países". Ha ocurrido así con PlayStation Talents, el programa con el que apoyan el desarrollo local de videojuegos y potencian el talento joven.

Por ello, como afirma Laporte, "en España, PlayStation habla en español". No obstante, esta posición "consolidada" también "conlleva una gran responsabilidad: dar a nuestro consumidor lo que demanda".

EL FUTURO DE PLAYSTATION

En los últimos meses, Internet se ha llenado de rumores y supuestas filtraciones sobre una posible PlayStation 5, la que sería la próxima generación del 'hardware' de la compañía, tras la salida al mercado de PlayStation 4 Pro, a finales de 2016. "Ahora mismo", como asegura Laporte, "nuestro foco es PS4 y todo su ecosistema".

La responsable de SIE Iberia explica que en PlayStation tienen "gran cantidad de contenido para lo que queda de año", como, por ejemplo, Marvel's Spider-Man --que llegará en exclusiva el próximo 7 de septiembre--, Days Gone, Death Stranding, o The Last of Us Part 2; o Firewall Zero Hour o Astrobot, para PlayStation VR, entre otros.

Aún así, PlayStation mira al futuro. "Está probando cosas nuevas, escuchando a la comunidad y viendo cuáles serán las mejores opciones para el futuro de la compañía y sus productos", indica Laporte.