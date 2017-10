Lego Dimensions no lanzará más figuras y expansiones por su escasa rentabilidad

El portal Eurogamer ha detallado que el cierre de este proyecto, que hará efectivo muy pronto, de acuerdo con fuentes próximas a la distribuidora Warner Bros. Interactive Entertainment, se producirá un año antes de lo inicialmente previsto: lanzado en 2015, Lego Dimensions iba a ofrecer nuevos contenidos adicionales durante tres años.

Cada uno de los paquetes de expansión de Lego Dimensions incluye una o varias figuras físicas, vehículos, misiones o escenarios para el videojuego. Según ha citado el precio, aquellos 'packs' que no lograban agotar sus existencias experimentaban una bajada en su precio de venta, lo que suprimía la rentabilidad de un producto cuyo coste de producción es elevado. En su segundo año, Lego Dimensions ofreció más de 60 expansiones con personajes de franquicias como Harry Potter, Hora de Aventuras, Sonic, Cazafantasmas, ET, El Equipo A o Los Goonies. Sin embargo, las ventas no alcanzaron las cifras esperadas.

Por estos motivos, y pese a estar planificados varios contenidos para el tercer año de Lego Dimensions, TT Games se ha centrado en 2017 en el desarrollo de otros proyectos más convencionales, como el videojuego de la película Lego Ninjago o Lego Marvel Super Heroes 2 --este último será lanzado próximamente--. Sin embargo, desde Eurogamer se ha afirmado que no está previsto por el momento un anuncio formal del fin de Dimensions, ya que la franquicia lanzará sus últimas expansiones en la próxima campaña de Navidad.

Lego Dimensions no ha sido el único videojuego 'toys-to-life' en poner fin su actividad. Uno de los títulos más destacados de su competencia, Disney Infinity, interrumpió bruscamente su calendario de lanzamientos, dejando a medias varios planes de nuevas figuras y expansiones, ha recordado el citado portal. Otro videojuego, Skylanders, ha oficializado una parada temporal de nuevos lanzamientos, sin una vuelta a la actividad confirmada.