Lo más descargado de la App Store: iDoceo, Layton: Curious Village in HD y Q12 Trivia

En lo relativo a juegos, Layton: Curious Village in HD y Minecraft son los juegos de pago más descargado para iPhone y iPad, respectivamente. Helix Jump es el juego gratuito más descargado para iPad, mientras que Q12 Trivia es el más popular entre los gratuitos en iPhone.

Estas son las listas completas de las aplicaciones y juegos más descargados de la App Store durante la semana del 24 al 30 de septiembre de 2018 para iPhone y iPad.

PARA IPHONE

Top10 - Apps de Pago1. Afterlight 2 (Afterlight Collective, Inc)2. TouchRetouch (Adva-Soft)3. AutoSleep Tracker for Watch (Tantsissa)4. WatchChat for WhatsApp (Alexander Nowak)5. Forest - Stay focused (SEEKRTECH CO., LTD.)6. Layton: Curious Village in HD (Level-5 Inc.)7. nception (Hugekids AB)8. WatchUp - for WhatsApp (Christa Stuber)9. Plague Inc. (Ndemic Creations)10. 8mm Vintage Camera (NEXVIO INC.)

Top10 - Apps Gratuitas1. WhatsApp Messenger (WhatsApp Inc.)2. Instagram (Instagram, Inc.)3. Gmail - Email by Google (Google, Inc.)4. YouTube: Watch, Listen, Stream (Google, Inc.)5. Operación Triunfo (Gestmusic)6. Google Maps - Transit & Food (Google, Inc.)7. Spotify Music (Spotify Ltd.)8. Cabify (Maxi Mobility, Inc.)9. Facebook (Facebook, Inc.)10. Uber (Uber Technologies, Inc.)

Top10 - Juegos de Pago1. Layton: Curious Village in HD (Level-5 Inc.)2. Plague Inc. (Ndemic Creations)3. Monster Hunter Stories (Capcom Co., Ltd)4. Minecraft (Mojang)5. NBA 2K19 (2K)6. Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar Games)7. Pou (Paul Salameh)8. Mini Metro (Dinosaur Polo Club)9. Hitman Sniper (SQUARE ENIX INC)10. Geometry Dash (RobTop Games AB)

Top10 - Juegos Gratuitos1. Q12 Trivia (Rooftop Development)2. Helix Jump (Voodoo)3. Fortnite (Epic Games)4. Merge Plane - Best Idle Game (Gaga Games)5. My Home - Design Dreams (Zentertain Ltd.)6. Happy Glass (Lion Studios)7. Trivia Crack (Etermax)8. EA SPORTS FIFA 19 Companion (Electronic Arts)9. Bouncemasters! (Playgendary)10. Asphalt 9: Legends (Gameloft)

PARA IPAD

Top10 - Apps de Pago1. iDoceo - teacher's assistant (Bert Sanchis)2. Procreate (Savage Interactive Pty Ltd)3. GoodNotes 4 (Time Base Technology Limited)4. Notability (Ginger Labs)5. Minecraft (Mojang)6. MyScript Nebo (MyScript)7. PDF Expert by Readdle (Readdle Inc.)8. Duet Display (Duet, Inc.)9. djay 2 (algoriddim GmbH)10. Pixelmator (Pixelmator Team)

Top10 - Apps Gratuitas1. YouTube: Watch, Listen, Stream (Google, Inc.)2. Netflix (Netflix, Inc.)3. Bouncemasters! (Playgendary)4. Google Drive (Google, Inc.)5. Mitele - TV a la carta (Mediaset España)6. Microsoft Word (Microsoft Corporation)7. Gmail - Email by Google (Google, Inc.)8. MOVISTAR+ (Movistar España)9. Google Chrome (Google, Inc.)10. Fortnite (Epic Games)

Top10 - Juegos de Pago1. Minecraft (Mojang)2. Layton: Curious Village in HD (Level-5 Inc.)3. NBA 2K19 (2K)4. The Room Two (Fireproof Games)5. Parchis HD (Ferran Quiles)6. Pou (Paul Salameh)7. The Room (Fireproof Games)8. Plague Inc. (Ndemic Creations)9. The Room: Old Sins (Fireproof Games)10. Monster Hunter Stories (CAPCOM Co., Ltd)

Top10 - Juegos Gratuitos1. Bouncemasters! (Playgendary)2. Fortnite (Epic Games)3. Helix Jump (Voodoo)4. Happy Glass (Lion Studios)5. Rise Up (Serkan Ozyilmaz)6. Battlelands Royale (Futureplay)7. Tenkyu (Voodoo)8. Rise of Civilizations (Lilith Games)9. Asphalt 9: Legends (Gameloft)10. Hungry Dragon (Ubisoft)