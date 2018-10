LG V40 ThinQ potencia la comunicación audiovisual con la integración de 5 cámaras

LG V40 ThinQ presenta una pantalla FullVision de 6,4 pulgadas, con panel OLED y resolución 3120 x 1440 píxeles (QHD+). Funciona con el procesador Snapdragon 845, de Qualcomm, que se complementa con una memoria RAM de 6GB y un almacenamiento que varía entre los 64GB y los 128GB, según el modelo.

La compañía surcoreana ha destacado el apartado fotográfico del LG V40 ThinQ, al diseñar un 'smartphone' que integra una cámara principal con tres lentes colocadas en horizontal, que permite tomar distintas capturas sin cambiar la posición relativa del sujeto.

Se trata de una cámara que integra una lente súper gran angular (107 grados) de 16 megapíxeles, una lente de ángulo estándar de 12 megapíxeles y otra de telefoto (con zoom óptico x2) de 12 megapíxeles. Las tres lentes, como ha explicado LG, permiten un modo de triple disparo que une las imágenes capturadas por cada una para crear un vídeo corto.

La cámara trasera presenta un tamaño de píxeles de 1,4 micrómetros, un 40% mayor que si se compara con el LG V30. El sensor de imagen también incrementa su tamaño, en más de un 18%. Esta cámara presenta, además, una apertura focal de f1.5, que capta mayor profundidad de campo respecto al modelo anterior, así como dual PDAF.

En la parte frontal, LG V40 ThinQ tiene una cámara con dos lentes, una gran angular de 5 megapíxeles y otra estándar de 8 megapíxeles, para ofrece el efecto bokeh. Cuenta con una opción para regular el grado de desenfoque del fondo.

LG V40 ThinQ también presenta novedades en la aplicación de la inteligencia artificial a la cámara. Una de ellas es AI Composition, que ofrece recomendaciones como alternativa a la fotografía tomada.

También se ha incluido AI Auto White Balance, para un ajuste automático del balance de blancos, y AI Shutter, que selecciona la mejor velocidad de obturador para imágenes en movimiento.

En cuanto al sonido, este 'smartphone' cuenta un Quad DAC --cuatro DAC en un chip-- de 32-bit Hi-Fi, para un sonido equilibrado, y un altavoz Boombox, que potencia los bajos al usar el espacio interno del dispositivo como caja de resonancia.

Aunque en líneas generales mantiene el diseño de la gama V, LG se ha esforzado con el modelo LG V40 ThinQ, en el que ha introducido una cubierta posterior de cristal templado con acabado mate que evita que se resbale de la mano y que las huellas lo ensucien.

Este 'smartphone' pesa 169 gramos y mide apenas 7,7 milímetros en su parte más fina. Para probar su resistencia, ha pasado la prueba de resistencia militar MIL-STD 810G de Estados Unidos, y cuenta también con el estándar IP68 de resistencia al agua y al polvo.

LG no ha facilitado información sobre la disponibilidad ni el precio de LG V40 en España, aunque ha mostrado el 'smartphone' en cuatro colores: New Aurora Black, New Platinum Gray, New Moroccan Blue y Carmine Red.