Noticias

http://www.teinteresa.es/noticias/LG-G7-One-Android-Fit_0_2078192247.html

LG anuncia el nuevo G7 One, su primer móvil con Android One, y el modelo G7 Fit

LG ha anunciado este martes los nuevos 'smartphones' de la línea G7, G7 One y G7 Fit, dos nuevos dispositivos que se incorporan a su gama media, y con el modelo One incluye el sistema operativo Android One por primera vez en un terminal LG.