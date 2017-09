Just Dance 2018 contará con un nuevo modo de juego pensado para niños con ocho coreografías adaptadas

El 'modo Kids' incluye ocho canciones pensadas para que los niños de tres a seis años hagan movimientos saludables con coreografías más sencillas, según afirma el comunicado de la empresa francesa. Esta modalidad se ha adaptado para los más pequeños de la casa, desde una interfaz más simple con menos letras hasta un sistema de puntuación más generoso y positivo para que se animen constantemente durante el baile.

Esta nueva modalidad también permite al niño elegir varios personajes especiales y universos para hacer más entretenida su experiencia con el baile. Entre otros personajes, los niños pueden convertirse en un pirata en la cubierta de un barco, un robot o una superheroína que va a salvar el mundo.

El 'modo Kids' se ha construido para ayudar a trabajar el desarrollo motriz de los niños, y para ello Ubisoft ha contado con la colaboración de dos expertas en desarrollo infantil: Martine Curtat-Cadet, experta en coreografías infantiles; y Cristina Do Carmo De Sousa Gomes, artista conceptual de niños.

"Los niños con edades entre tres y seis años suelen tener a menudo dificultades al realizar movimientos rápidos y complejos", señala Curtat-Cadet, quien afirma que las coreografías del 'modo Kids' "van asociadas a las intenciones que se corresponden con acciones verbales como correr, escalar, volar o atrapar". De esta forma, "los niños aprenderán e integrarán las coreografías de forma natural, y no solo por imitación".

Just Dance 2018 no solo añadirá una nueva modalidad pensada para los más pequeños de la casa. El modo de juego principal del título también incluirá la canción 'How Far I'll Go', perteneciente a la película Vaiana, de Walt Disney Studios.

Just Dance 2018 estará disponible a partir del 26 de octubre para Nintendo Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 y PlayStation 3.