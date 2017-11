Jonas Kauffman: "Mi voz está más fuerte que nunca"

Para Jonas Kaufmann es "muy halagador" ser considerado un "supertenor", pero cuanto mayor es la fama, dice, "más profunda es la decepción" del público cuando tiene que cancelar por problemas de salud, como sucedió el año pasado dos veces en el Teatro Real. "Mi voz está más fuerte que nunca", asegura a EFE.

La relación Kaufmann-Madrid no ha sido muy fructífera hasta el momento, ya que el alemán solo ha actuado en la capital, en el Teatro Real, en 1999, como sustituto del tenor Zoltan Todorovich en el papel principal de "La Clemenza di Tito".

En 2008 estuvo a punto de regresar a ese coliseo con "Fidelio", pero una costilla rota se lo impidió y, en enero 2016, tuvo que cancelar por "problemas de salud" tanto un primer recital de "lied" que tenía programado como un segundo concierto que compensaría la anulación.

Ahora el tenor está decidido a "romper esa racha de mala suerte" con el recital de ópera que ofrecerá el próximo 25 de julio, en una apretada agenda de actuaciones, con giras por China y Japón, y que incluye tres representaciones de "Andrea Chenier" en el Liceo, el próximo mes de marzo, además de recitales con el segundo acto de "Tristan und Isolde" en Boston y Nueva York.

"Me siento genial y mi voz está más fuerte que nunca, pero nadie es inmune a la enfermedad. Si un futbolista tiene una lesión, consigue la empatía de todo el mundo, pero si es un cantante el que cancela por enfermedad siempre hay quien sospecha más allá. ¿Por qué sucede esto en los medios?", se pregunta.

En su opinión la respuesta podría ser porque es "muy complicado" sustituir a un cantante famoso en la actualidad, "mucho más que hace 30 ó 40 años".

"Lo hablé en su día -cuando suspendió en el Real- con Plácido Domingo. Él me decía que en los 70 había diez doce tenores a los que se podía llamar si uno se ponía enfermo y con los que el público quedaba satisfecho. 'Pero tú, Jonas -me dijo- estás en una situación diferente: no es que no puedan sustituirte por otro tenor es que a lo mejor no quieren hacerlo'"

Cada vez que su nombre se ha anunciado en el Real las entradas se han agotado, igual de rápido que le ha llegado el éxito con su último trabajo, "L'Opera", un tributo a las arias de ópera y duetos franceses del siglo XIX que, al mes de que saliera a la luz, ya había entrado en la lista de los número uno.

Ese álbum, en el que se incluye una introducción orquestal de "Romeo y Julieta" que crea la atmósfera "idónea" para el resto del disco, es algo representa la participación "más personal" del tenor.

"El repertorio operístico francés está muy cerca de mi corazón. No quería elegir solo lo más destacado, sino también obras y papeles que se convirtieron en algo clave para mí".

Para el alemán, el éxito se basa en tener buena salud, el repertorio "correcto", es decir, flexible y versátil -"la especialización no es para mí"- tanto en términos de voz como de lenguaje y estilo.

"Me aburriría estar viajando sin fin por el mundo con los mismos cinco o seis roles. Siempre trato de llevar una adecuada mezcla de repertorio italiano, francés y alemán de ópera, conciertos y lieder".

"Estoy extremadamente feliz con la voz que tengo porque es lo suficientemente fuerte para cantar óperas como 'Otelo' y además tiene la flexibilidad precisa para cantar lieder".

Lo que él llama una carrera "satisfactoria" es también una cuestión de desarrollo y longevidad: "¿De qué sirve ganar mucho dinero en muy poco tiempo si dañas tu instrumento? Si dañas tu voz, no puedes comprar una nueva: o despilfarras toda tu energía a lo largo de cinco años o la cuidas para poder cantar durante décadas y desarrollarte como artista", subraya.

"Como principiante tuve la oportunidad de trabajar con el gran Giorgio Strehler en Milán. De él he aprendido algo esencial: nunca ofrezcas la misma actuación dos veces. Hay que intentar crear un personaje distinto cada vez.

Y agrega que cuando le piden que dé un consejo a los jóvenes cantantes siempre les pide que intenten aprender de otros todo lo que puedan, ya sea de grabaciones o de actuaciones en vivo, pero que nunca intenten sonar como ellos: "Piensa en Shakespeare, ¡sé siempre fiel a ti mismo!", añade.