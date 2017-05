Jöel Dicker, en contra de las etiquetas en los géneros y los muros en la literatura

El novelista Jöel Dicker, conocido por "La verdad sobre el caso de Harry Quebert", ha asegurado en Valencia en la presentación de su nuevo "thriller", "El libro de los Baltimore", que está en contra de los etiquetas en los géneros y los muros en la literatura.

El escritor suizo, con solo 31 años y seis millones de ejemplares de sus novelas vendidos en todo el mundo, es uno de los protagonistas del certamen literario Valencia Negra (VLC Negra),que se celebra hasta el 14 de mayo.

Tras cautivar a tres millones de lectores con su novela sobre el caso de Harry Quebert, Joël Dicker, reconocido como uno de los grandes novelistas del género negro actual, regresa con el personaje de Marcus Goldman en su nueva novela, "El libro de los Baltimore".

El nuevo "thriller" nace del deseo del propio autor de "darle más existencia al personaje de Marcus" ocho años después del relato inicial. "Me quedé con las ganas de recuperar el personaje, darle más extensión y completar algunas cosas del libro anterior", ha señalado en rueda de prensa.

A pesar de haber publicado tres "thrillers" y ser el invitado estrella de VLC Negra, Dicker ha resaltado la importancia de luchar contra las etiquetas "para evitar que se aíslen los géneros y se construyan muros en la literatura".

"Compartimentar la literatura sirve para explicar de qué van los textos, pero no debería limitar o prejuzgar; por lo que el trabajo de VLC Negra, autores, libreros y periodistas es derribar las etiquetas y evitar los prejuicios en la literatura", ha afirmado.

Para Dicker, "no es lo mismo leer un libro que escribirlo, ni que tenga éxito y que no lo tenga", ya que, cuando el suizo redacta, lo hace porque "lo más importante es el placer de escribir, sin pensar en lo que pueda ocurrir".

Según ha resaltado, suele pensarse que el éxito va asociado a la experiencia o la especialización y ha lamentado que haya una imagen de él en la que se refuerza que haya tenido "mucho éxito muy pronto" y haya escrito "pocos libros que venden mucho".

"Pienso que el reconocimiento lo garantiza el trabajo bien hecho, y yo solo tengo tres libros, pero los tres me han supuesto mucho esfuerzo", ha aseverado.

Reconoce que los clásicos de la literatura rusa le han marcado profundamente por la pasión de sus descripciones y ha lamentado no conocer a muchos autores españoles.

"Cuando la gente me pregunta si me he inspirado en algún escritor, en el 90 % de los casos ni lo he leído ni lo conozco", a lo que ha añadido que "las ganas de leer los libros nos llegan con historias que se acercan a las que hemos vivido, con historias que se repiten constantemente".

Preguntado por sus manías u obsesiones a la hora de escribir, Dicker ha afirmado ser "demasiado joven" para tener esas marcas literarias y ha reconocido "no haber encontrado aún su santo grial ni su género literario definitivo".

Ha aseverado que él, como autor, no tiene nada que ver con el personaje de Marcus, y esta circunstancia le ha permitido hacer una literatura completamente "libre y ajena a sus vivencias".

"Mis primeras novelas, más autobiográficas, me llevaron a comprender que eso no era lo que me interesaba; y ahora me apego más a la ficción de aventuras, ya que es un género amplio que conlleva muchas posibilidades" ha afirmado.

Como lector, Dicker afirma valorar más la intensidad del relato que los finales del mismo y reconoce que, para él, la literatura es "un placer personal, creativo e individual".