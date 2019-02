Intruders: Hide and Seek consigue mantener la tensión gracias a sus personajes, su banda sonora y la Realidad Virtual

Este juego se sitúa en una casa en mitad del bosque que invadida por tres desconocidos que secuestran a la familia que habitaba en casa en busca de algo. Ben, es un niño de trece que tendrá que rescatar a su familia a la vez de se escabulle de los secuestradores a lo largo de la casa.

El jugador toma el papel del Ben durante el juego que tiene que ir solventando diferentes pruebas y niveles mientras intenta que los atacantes no le descubran para, así, rescatar tanto a sus padres como su hermana.

La trama de la historia, la Realidad Virtual, la banda sonora y la iluminación del juego hace que el jugador esté en tensión durante todo el juego, manteniendo esa atmósfera de sigilo a lo largo de todas las pantallas.

UNA HISTORIA QUE ENGANCHA

Lo primero que llama la atención del juego es la forma en la que mete al jugador en la historia. A través de una introducción que cuenta el principio de la historia una vez que el jugador ya se ha puesto las gafas de Realidad Virtual, el este se sumerge en la historia complementa.

La sencilla pero buena trama ideada por el equipo a cargo del fuego, es la carga fundamental del juego, ya que desde el primer momento el jugador se hace responsable de lo que está pasando y olvido lo que hay más allá del juego.

Intruders es un juego de sigilo que pretende crear una atmósfera de tensión y suspense mientras el jugador anda por la casa, lo cual consigue con creces gracias al tipo de iluminación que acompaña durante el camino. Los huecos completamente oscuros que se iluminan manualmente con una linterna que posee el jugador, el luz de la noche que entra por las ventanas, los cambios de luz dependiendo de la habitación y el momento de la historia en la que este mantienen este suspense prueba tras prueba.

Además, la excelente banda sonora, creada en exclusiva para el juego, dirige tus emociones a donde quiere el juego en cada momento, lo que aumenta la intensidad de la historia cada segundo que pasa.

Un defecto que se podría sacar de la acción de juego es la forma tan fácil en la que 'pierdes'. Cuando uno de los tres secuestradores te descubre, simplemente se pone la pantalla en negra y te avisa de que 'te han pillado'. La forma en la que Ben es atrapado podría dar más juego y que esto aumentase la sorpresa del jugador.

CONTROLES FÁCILES Y DESARROLLO POCO INTUITIVO

Intruders: Hide and Seek ofrece la posibilidad de jugar con Realidad Virtual (VR) o sin ella. Ambas formas requieren el uso del mando y los controles no varían en casi nada. La única salvedad es que las gafas de VR mejoran y agilizan el campo visual del personaje, ya que de no usar esta tecnología hay que girar el cuerpo de Ben con el 'joystick' lo que es mucho más trabajoso y lento.

Analizando más fondo los controles del juego, la forma en la que están pensados es muy sencilla e incluso una persona que no este muy acostumbrada a los videojuegos no tarda en adaptarse. En cuanto al casco, es necesario mover mucho la cabeza para poder abarcar toda la perspectiva.

Una salvedad que tiene el juego es que es poco intuitivo, durante su desarrollo tienes que ir superando pruebas que se te plantean a través de un 'walkie', sin embargo para poder superarlas tienes que consultar el mapa para que te indique donde tienes que ir cada momento. Siempre hay que consultar el mapa, tanto para saber dónde está la pista como para saber en el lugar de la casa en el que te ubicas en cada momento.

PERSONAJES CON HISTORIA

Todos y cada uno de los personajes de Intruders tienen pasado, y la historia tiene mucho más envergadura de la que parece en un principio.

A lo largo del juego se van descubriendo los matices de cada uno de los protagonistas con especial interés a los villanos. Matices que son explicados durante la trama y que hacen al espectador comprender el por qué de la invasión de la casa.

Todos estos detalles y matices que identifican la personalidad de los caracteres del juego se han tratado con mucho cuidado por parte del equipo que ha desarrollado el juego, desde todos los rasgos físicos de ellos hasta las voces en cada situación.

CONCLUSIÓN

En un primer vistazo a Intruders se puede decir que es un juego con muchas posibilidades tanto para esta versión como de cara a futuras continuaciones.

El equipo ha conseguido con creces crear un escenario cuidado con detalle que sumerge al jugador en una historia de suspense digna de cualquier buena película.

Los pequeños detalles en cada uno de los rincones y la música todo ellos envuelto en el universo de la realidad virtual llevan al jugador a otro universo más allá de su propia habitación sin que siquiera se de cuenta de cual es la realidad.