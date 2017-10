Noticias

Intel utiliza su Inteligencia Artificial para realizar animaciones en un videoclip de la cantante china Chris Lee

La compañía tecnológica estadounidense Intel ha colaborado con la cantante china Chris Lee --nombre artístico de Li Yuchun-- en la producción de su nuevo videoclip 'Rainy Day, But We Are Together', en el que la empresa ha utilizado su Inteligencia Artificial para diseñar algunas animaciones.