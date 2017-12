Noticias

http://www.teinteresa.es/noticias/Instagram-implementara-recomendara-publicaciones-seguidos_0_1932406910.html

Instagram implementará una función que recomendará publicaciones de perfiles no seguidos por el usuario

La red social Instagram implementará en su aplicación móvil una nueva función, conocida como 'Recommended for You' ('Recomendado para ti'), con la que añadirá a su 'feed' publicaciones recomendadas de forma personalizada procedentes de cuentas a las que el usuario no sigue.