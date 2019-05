Industria 4.0, Smart Cities, ciberseguridad y digitalización de las AAPP, las claves de T-Systems en DES2019

Los expertos de la compañía T-Systems han participado en estos foros tecnológicos y su director general en Iberia, Osmar Polo, ha sido uno de los protagonistas del debate sobre Industria 4.0 que se ha celebrado tras la ceremonia de apertura de la feria, en el que ha destacado el papel de la ciberseguridad como un elemento "fundamental para proteger las fábricas y sus infraestructuras".

La filial de servicios TIC para empresas y administraciones de la multinacional alemana Deutsche Telekom, que participa en DES2019 con el lema 'Let's power Higher performance', sigue apostando por aportar su experiencia y conocimiento a la industria para impulsar nuevos modelos productivos y de desarrollo basados en una cultura de innovación como palanca de crecimiento económico.

Así, los visitantes de la feria han acudido al stand de T-Systems (C305 Hall 8) para conocer de primera mano las soluciones de la empresa para integrar tecnologías como Conectividad y Redes 5G, IoT o Cloud en sus estrategias de digitalización.

TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LAS CIUDADES

Stephan de Haas, Head of Ideation and Co-Creation de T-Systems Internacional, ha puesto el foco en la ciudad del futuro durante la sesión '20th century cities, 21st century challenges. Shaping the urban life thanks to digital', apuntando a la importancia de la tecnología para la mejorar la gestión de las ciudades y para el desarrollo de nuevos servicios que repercutan directamente en el bienestar de los ciudadanos.

"Las ciudades deben trabajar juntas para encontrar soluciones a sus problemas y el gran reto es dar solución a la falta de habilidades digitales de la Administración Pública", ha señalado Hass, quien pone como ejemplo el proyecto desarrollado por Deutsche Telekom junto con la Asociación Alemana de Ciudades y Municipios, para llevar a cabo el programa 'Smart City Executive'.

Esta iniciativa, en la que han participado 42 ciudades y que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, ha desarrollado un nuevo enfoque para acelerar el despliegue de las ciudades inteligentes, con la innovación como base y apostando por la colaboración de ciudadanos, empleados públicos y proveedores de soluciones tecnológicas. "Identificamos los retos de cada administración y sus habitantes, ideamos la mejor solución y probamos sus resultados antes de implantar el plan" apostilla Hass.

DIGITALIZANDO LA SALUD PÚBLICA

Por su parte, Marius Gómez, Head of Sales Public Sector de T-Sytems, ha aportado su experiencia y conocimiento en la digitalización de las administraciones públicas en el foro 'Digitalización y modernización de servicios en el ámbito de la salud pública', tratando los retos, situación y estrategia de digitalización en un área clave de los servicios al ciudadano. Durante su intervención, Gómez ha destacado que "es imposible abordar la digitalización en la salud sin un enfoque multidisciplinar".

Los retos para la seguridad de la integración de las tecnologías emergentes han venido de la mano de Andrew Hutchison, Cybersecurity Specialist de T-Systems Internacional, en el foro 'Leading digital enablement with cyber security'. Hutchison ha destacado las estrategias de liderazgo que tanto CISOs como InfoSec necesitan para hacer todas sus tareas más fáciles.

Los cambios en los procesos de ventas, desarrollo de productos e, incluso, recursos humanos que conlleva la era digital necesita que los proveedores de servicios IT desarrollen una nueva forma de concebir el mercado y sus necesidades. Katharyn White, Global CMO de T-Systems, ha explicado que la compañía ha abordado su propio proceso de transformación digital para ayudar a otras industrias a digitalizarse desde la experiencia.