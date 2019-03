Ideas para hacer un regalo tecnológico por el Día del Padre

La semana que viene se celebra el día de Padre, y es el momento de devolver un poco de todo lo que nos han dado esas personas que han estado con nosotros desde que nacemos, aunque es posible que no siempre se lo agradezcamos como merecen. Por ello, desde Portaltic queremos aportar las mejores ideas para regalar a los padres el próximo martes 19 de marzo.



Los 'smartphones' son un acierto seguro y este año han tenido lugar los lanzamientos de varios teléfonos que pueden ser el mejor regalo para un padre, como el Samsung S10 disponible a partir de 759 euros. Otros modelos más asequibles son el Xiaomi Mi 9 (449 euros), el Huawei Mate 20 (279 euros) o el Oppo RX17 (349 euros).

En esta misma línea, pero ampliando un poco el rango de precio y el tamaño, nos encontramos con las tabletas, que son una buena herramienta de trabajo y ocio con lo que los padres pueden invertir su tiempo. En esta categoría encontramos la Lenovo Tab M10 (199 euros), iPad Mini 4 (429 euros), la Microsoft Surface Go (429 euros) o Surface Pro 6 (desde 1.049 euros).





OCIO Y DEPORTE

Hay muchos padres que son forofos de los deportes y las actividades al aire libre, y existen muchos dispositivos que suponen el mejor complemento para realizar este tipo de actividades como el reloj ponible Fitbit Versa Lite (159,95 euros), el Garmin Vivoactive 3 Music (299,99 euros) o el Samsung Smartwatch Gear S3 Frontier (259 euros).

El deporte no es la única actividad que se puede realizar al aire libre, y en los últimos años han surgido nuevos productos con los que disfrutar del sol, como los drones siendo el Nanodrone Vcam HD II (99 euros) o el Parrot Bebop 2 Power - Pack FPV (699,99 euros) buenas opciones para poder pasarlo bien en familia y además poder grabar esos momentos.

Si por el contrario, nuestro padre prefiere disfrutar de su tiempo libre en casa existen muchos accesorios que pueden hacer de esa jornada una mucho más divertida, como las gafas de Realidad Virtual (VR). En este campo destacan las Google Daydream View (109 euros), las HP Windows Mixed Reality (399 euros), Lenovo Mirage Solo (399 euros) o las HTC Room-Scale VR (599 euros).

Otra forma de pasarlo bien en casa y al aire libre es jugando a todo tipo de videojuegos, y aquí es donde entran consolas como la Nintendo Switch (341,90 euros), la playStation 4 (299 euros) o la Neo Geo Mini (169,95 euros). A estas opciones también se le puede añadir la barra de luz compacta Philips Hue Play (69,95 euros) para adaptar la iluminación a cada juego o partida.

Para todos esos padres aficionados a los videojuegos hay otros accesorios que sirven para hacer más cómodas las intensas partidas de varias horas, como las sillas Trust Gaming GXT 705W Ryon (169,99 euros), el reposapies ajustable Office Suites con microban (48,10 euros) o el Ratón Penguin Ergonómico vertical ambidiestro (89,90 euros).





HOGAR

Cambiando totalmente de temática, puede que nuestro padre sea una persona mucho más tranquila a la que le gusta pasar el día leyendo o escuchando música. En ese caso nada más útil que los, cada vez más populares, altavoces inteligentes, como el Google Home Mini (tiza) (59 euros), Amazon Echo Spot (129,99 euros), Xiaomi Mi Pocket Speaker 2(24,99 euros) y el Bose Home Speaker 500 (449 euros). Si además le gusta cocinar, la pantalla inteligente Amazon Echo Show (229,99 euros) le ayudará a seguir recetas paso a paso.

La lectura es uno de los placeres que nos proporciona el quedarnos en casa, y las tecnologías han hecho que acceder a los libros sea algo muy sencillo gracias a los libros y lectores digitales, que podrían ser un gran regalo para nuestro padre, como el Kindle Paperwhite de séptima generación (139,99 euros), el Woxter Scriba 195 (69 euros), el Energy eReader Pro 4 (129 euros) o el Kobo Clara HD (129,99 euros). Además, si le añades una iluminación acorde a la posible temática del libro, tu padre conseguirá que la historía lo envuelva con las bombillas Philips Hue White and Color (199,95 euros) o la bombilla inteligente SPC Sirius 1050 (29,90 euros).

Si tu padre es de esas personas que no paran de almacenar recuerdos y documentos, y que se niegan a eliminar lo antiguo, no puede haber mejor regalo que una memoria externa, como la Toshiba Canvio Basics Exclusive de 1TB (54,99 euros), el Disco Duro 4TB Seagate Backup Plus (124,99 euros) o el WD My Passport de 1TB(65,99 euros).

Por último, si quieres convertirte en el hijo del año, con una 'Smart tv' lo conseguirás, como la Samsung QLED 4K 2019 de 65 pulgadas (1.899 euros) o la LG Ultra HD TV 4K (3.999 euros). Además, si tu padre es un fan del deporte, a este regalo le puedes añadir una suscripción a la nueva plataforma de contenido deportivo en 'streaming', DAZN (4,99 euros al mes) y harás de este 19 de marzo un día inolvidable.