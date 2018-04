La III edición de AVMExperience contará con un espacio dedicado a los 'eSports'

La importancia que las competiciones de videojuegos han adquirido en los últimos años ha llevado a que muchos actores de la industria tecnológica apuesten por el universo 'gaming', como ha señalado la organización de AVMExperience en un comunicado.

AVME 2018 tendrá un espacio de 200 metros cuadrados dedicado a esta industria, que estará patrocinado por Lenovo Legion. En él, los asistentes disfrutarán de las más recientes novedades y podrán probar títulos, como World of Tanks, World of Warplanes y World of Warships, de la empresa Wargaming.net.

La feria AVME 2018 se celebrará los días 18, 19 y 20 de mayo en el Novotel Madrid Center, con entrada libre y gratuita. Se darán cita los principales actores del sector de la electrónica de consumo.