HyperX ficha al futbolista Dele Alli, fanático de los videojuegos, como nuevo embajador de la marca

Este futbolista, quien celebró su gol de la Copa del Mundo de Rusia con el viralizado 'flossing dance', popularizado por el videojuego Fortnite, es un gran fanático del mundo de los videojuegos. Cuando no está en el terreno de juego se suele dejar ver por Twitch retransmitiendo para sus casi 120.000 seguidores.

"He sido 'gamer' desde que era un niño. Siempre ha sido una buena forma de relajarme y desconectar del fútbol", afirma Dele Alli. "Estoy muy ilusionado de convertirme en embajador de HyperX. He utilizado sus productos durante mucho tiempo y me encantan. Convertirme en embajador de la marca tenía mucho sentido y tengo muchas ganas de comenzar a trabajar con ellos", ha apostillado.

Dele, que ha firmado un contrato de dos años con HyperX, aparecerá en próximas campañas de marketing de la marca planeadas para el 2019. Se une de esta forma a otros deportistas apasionados por los videojuegos, como es el caso de los jugadores de la NBA De'Aaron Fox, de los Sacramento Kings, y Gordon Hayward, de los Boston Celtics.

"HyperX tiene planes muy ambiciosos para convertirse en la marca preferida de los 'gamers', independientemente de la plataforma que utilicen. Ya jueguen en un ordenador, una consola o un dispositivo móvil, todos somos 'gamers'", ha agregado Paul Leaman, vicepresidente de HyperX EMEA.

"Que Dele Alli ya usara nuestros productos más premiados ha permitido que nuestra colaboración sea muy sencilla y natural. Estamos muy ilusionados de darle la bienvenida a la familia HyperX", concluye.

De esta forma, HyperX muestra su compromiso con los 'eSports' y la comunidad de 'gamers' en general, y recuerda que lleva 16 años desarrollando productos y juegos de alto rendimiento para PC. Recientemente, la empresa ha ampliado su línea de productos pensando también en los usuarios de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.