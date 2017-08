Huawei revela el diseño de su Mate 10 e insinúa que será mejor que el Samsung Galaxy Note 8

La imagen ha sido transmitida en un 'tuit' de la filial australiana de Huawei, donde aparecen varios modelos de la compañía además del 'hashtag' #beyondthegalaxy --más allá de la galaxia-- justo encima del supuesto Mate 10. La frase no parece ser casual, sino que más bien parece hacer referencia a que el buque insignia de la empresa china superará al de la surcoreana.

En cuanto al diseño, se puede observar que el Mate 10 seguirá la estela de la familia Mate e incluirá una doble cámara vertical algo más estilizada que la del Mate 9, el modelo previo. No obstante, lo más probable es que la imagen del Huawei Mate 10 se trate de una reconstrucción aproximada de lo que será el terminal definitivo y no una imagen real, por lo que habrá que esperar a su presentación del 16 de octubre para ver el aspecto final.

No es casualidad que la imagen difundida por Huawei Australia se titule 'Welcome to the dual camera family' (bienvenido a la familia de la cámara dual) e incluya modelos anteriores desde el P9. Con ello, la compañía china señala que llevan apostando por las cámaras traseras duales durante más tiempo que Samsung.