Ori and the Will of the Wisps, Forza Horizon 4 y Sekiro: Shadows Die Twice seleccionados en los Gamescom Awards 2018

Los premios Gamescom Awards 2018 reconocen los mejores títulos de la industria del videojuego y el ordenador, en dos grandes categorías, que atienden a once géneros y cinco plataformas, respectivamente.

En la primera categoría, la relativa a los géneros, han resultado seleccionados los siguientes títulos:

-Mejor juego de acción: Sekiro: Shadows Die Twice (Activision Blizzard)

-Mejor DLC: Destiny 2: Forsaken (Activision Blizzard)

-Mejor juego casual: Team Sonic Racing (Koch Media)

-Mejor juego familiar: Super Mario Party (Nintendo)

-Mejor puzle o juego de habilidad: Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)

-Mejor juego de carreras: Forza Horizon 4 (Microsoft)

-Mejor RPG: Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment)

-Mejor juego de simulación: Landwirtschafts-Simulator 19 (astragon Entertainment)

-Mejor juego social/online: Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard)

-Mejor juego deportivo: FIFA 19 (Electronic Arts)

-Mejor juego de estrategia: Total War: Three Kingdoms (Koch Media)

En la categoría de plataforma, Gamescom Award 2018 ha elegido los siguientes videojuegos:

-Mejor videojuego para Sony PlayStion 4: Marvel's Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)

-Mejor videojuego para Microsoft Xbox One: Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)

-Mejor videojuego para Nintendo Switch: Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)

-Mejor juego para PC: Anno 1800 (Ubisoft)

-Mejor juego para móvil: Shadowgun War Games (MADFINGER Games)

Todos los juegos anunciados compiten, además, por ser elegidos como el Mejor de Gamescom, un premio que entrega un jurado. Además, y como han informado desde la organización, las categorías Mejor hardware, Mejor juego multijugador y Mejor realidad virtual serán evaluados por un jurado internacional de expertos durante la feria.