Honor 20 Pro introduce una cámara cuádruple de 48 megapíxeles

El presidente de Honor, George Zhao, ha revelado la nueva serie de 'smartphones' de la marca china, defendiendo que utiliza "la cámara de 'smartphone' más potente hasta el momento" y asegurando que desde Honor "hemos crecido junto a la gente joven" durante los cinco años y medio de historia de la compañía.

La nueva serie de terminales de Honor hace uso de una cámara trasera con el sensor principal IMX586 de Sony, que proporciona imágenes de 48 MP. En el caso de la versión más premium, Honor 20 Pro, la cámara es cuádruple y hace uso también de una lente gran angular de 16 MP, con un ángulo de visión de 117 grados.

La configuración de cámara del Honor 20 Pro se completa con un teleobjetivo de 8 MP y un objetivo macro de 2 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), que hace que los giroscopios cambien las piezas del cristal de la lente al movimiento para evitar fotos borrosas. Esta última lente macro permite captar imágenes a una distancia de cuatro centímetros, mientras que la cámara proporciona también zoom óptico sin pérdida de 3X, híbrido de 5X y digital de 30X.

Por su parte, la versión estándar de Honor 20 utiliza una cámara cuádruple de 48+16+2+2 MP, con una apertura de su cámara principal de f/1.8. El modelo de gama media Honor 20 Lite hace uso de una configuración de cámara principal de triple sensor de 24+8+2 MP.

La serie Honor 20 emplea el modo de estabilización artificial de imagen (AIS) Super Night, que proporciona una apertura focal de f/1.4, que la compañía ha descrito como la mayor del mercado. Este modo estabiliza múltiples cuadros mediante Inteligencia Artificial, orientado a la reducción del ruido en escenas nocturnas y con poca luz.

A nivel técnico, Honor 20 y Honor 20 Pro hacen uso del último procesador de gama alta de Huawei, Kirin 980 (Kirin 710 en modelo Lite), fabricado con la arquitectura de siete nanómetros, y ofrece una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dual, así como un procesador de señal de imagen (ISP) dual que permite también funciones de cámara como el procesamiento de imágenes de 48 megapíxeles con calidad superior a las fotografías normales con esta resolución, según la compañía.

CÁMARA FRONTAL PERFORADA

La nueva familia de terminales se caracteriza por el uso de una cámara frontal de 32 MP (f/2.0) y 4,5 milímetros perforada en la parte superior izquierda de su pantalla, que tiene, por su parte, unas dimensiones de 6,26 pulgadas, lo que supone el 91,7 por ciento del espacio del frontal (6,21 pulgadas en el modelo Lite, con ratio del 90%).

El sensor de huella dactilar del terminal se encuentra en el lateral del dispositivo en el modelo Pro con cuatro cámaras, que incluye también una batería de 4.000 mAh de capacidad (3.750 mAh en Honor 20) con posicionamiento en forma de 'L' y carga rápida de 22,5 W que recarga el 50 por ciento en 30 minutos. Para la disipación de calor, el terminal emplea una tecnología de lámina de enfriamiento de grafeno.

Además, la nueva serie Honor 20 está equipada con la unidad de procesamiento gráfico (GPU) Turbo 3.0, adaptada a 25 videojuegos móviles como Fortnite, PUBG Mobile y Arena of Valor, así como con la función de sonido envolvente Virtual 9.1, compatible con auriculares y con micrófono doble con reducción de ruido.

El diseño de la serie emplea una cubierta de vidrio holográfico dinámico y tecnología Triple 3D Mesh, con una capa de profundidad diseñada con nanotecnología a la que ensamblan las capas de vidrio y color, de manera que la luz rebote en todas las direcciones.

Asimismo, Honor ha renovado su compromiso con la marca italiana de moda Moschino, que ha sido encargada de la creación del diseño de un modelo especial para la serie Honor 20 en color negro y dorado llamado 'This is not a Moschino phone' ('Este no es un teléfono Moschino').

Los nuevos 'smartphones' estarán a la venta por un precio recomendado en España de 499 euros para el Honor 20 estándar (configuración de 6+128GB), 599 euros para el Honor 20 Pro (8+256GB) y de 299 euros para el gama media Honor 20 Lite (4+128GB, Kirin 710).

Honor 20 Pro está disponible en tres colores: una variante de negro (Phantom Black) y otra azul (Phantom Blue), más la edición especial de Moschino. Honor 20 llega en negro (Midnight Black) y azul (Sapphire Blue), y el modelo Lite, en negro (Midnight Black), azul (Phantom Blue) y rojo (Phantom Red).