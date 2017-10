HoloLens de Microsoft protagonizan un proyecto pionero sobre el uso de la realidad mixta en el quirófano

HoloSurg provee de una interfaz basada en Windows que el portador de las gafas, en este caso los cirujanos, puede controlar mediante gestos de la mano o con comandos de voz. Los guantes y las mascarillas que deben llevar en el quirófano no obstaculizan las órdenes, como han explicado desde Exovite durante la presentación que ha tenido lugar este viernes en el propio centro médico.

La aplicación despliega ante la vista del cirujano una serie de paneles interactivos, que el propio usuario de las HoloLens puede seleccionar y colocar ante él para su manipulación. Estos paneles aportan la información necesaria para realizar la cirugía, como los datos médicos del paciente, una digitalización tridimensional de la zona a operar y del tumor (en base a un modelo impreso en 3D), así como TAC, resonancias o radiografías.

Las HoloLens, si bien no han sido diseñadas para un uso específico en quirófano, no son intrusivas, como ha apuntado el investigador y doctor de la sección de Oncología de Tumores Musculoesqueléticos del centro hospitalario, Rubén Pérez Mañanes, y tienen un peso que no molesta al llevarlas puestas durante una operación. Sí acusan, por ejemplo, un problema de autonomía y no aguantan un uso muy extendido en el tiempo.

Con gestos, y sin perder de vista al paciente, el cirujano puede comprobar en todo momento la información que necesite o ampliar alguna zona de la recreación tridimensional para verla con más detalle. De hecho, este sistema está pensado para el cirujano pueda moverse físicamente con libertad alrededor del modelo holográfico, no solo para moverlo delante de su vista con comandos gestuales.

Las ventajas que aporta la integración de un sistema como HoloLens en un Hospital pasan desde la optimización de recursos y presupuesto hasta la reducción de la improvisación ante complicaciones, como ha explicado el doctor Pérez Mañanes. Supone, además, una forma de extender el quirófano más allá de las salas del Hospital, dado que las operaciones se pueden retransmitir o grabar. De esta forma, médicos desde otros Hospitales pueden servir de apoyo en tiempo real o incluso estudiantes pueden seguir una operación.

El sistema permite integrar a varias personas durante la operación, con la condición de que lleven puestas unas gafas HoloLens. Así, si el cirujano tiene desplegado ante él un panel con información que quiere mostrar al anestesista, solo tiene que girarlo con los dedos para que el segundo profesional lo vea desde su perspectiva, como cuando en la vida real pasamos mostramos un folio a un compañero que tenemos al lado.

HoloLens se presenta para su uso en quirófano como un equipo único, que no requiere de otro para funcionar; es decir, las propias gafas son la máquina, y no hay cables que entorpezcan el movimiento. Además, el portador de las gafas ve las imágenes superpuestas a la realidad en tiempo real.

El proyecto desarrollado en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, pionero a nivel mundial, supone una prueba del impacto que las últimas tecnologías tienen en el ámbito sanitario.