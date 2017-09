Höller experimentará con el juego para crear obras sin materia en un taller

Experimentar con el juego para crear obras de arte "desmaterializadas" es el punto de partida del taller que dirige a partir de hoy en Santander el artista alemán Carsten Höller, en el que participan trece jóvenes creadores de nueve nacionalidades distintas.

El juego es una constante en la trayectoria de Höller, que muestra por primera vez su obras en España este verano, en el Centro Botín, que ha apostado por este artista para una de sus exposiciones inaugurales.

La Fundación Botín le ha invitado también a impartir su taller anual de verano, en su sede de Villa Iris, una iniciativa que arrancó hace 24 años y en la que han participado, entre otros, Juan Uslé, Jannis Kounellis, Antonio Muntadas, Mona Hatoum y Paul Graham.

Carsten Höller quiere completar en este taller la colección de juegos que recopiló en un libro publicado en Alemania hace 24 años, "Spiele Buch", y lanzar una nueva edición en inglés, ha explicado hoy a los periodistas.

Son juegos a los que se puede jugar sin necesidad de material alguno, ni siquiera un dado o un trozo de papel, en solitario, con otra persona o incluso con personas que no saben que están jugando. Algunos de ellos son imposibles, injugables, surrealistas, en la senda de los que inventaron André Breton o Paul Élaurd, ha apuntado.

Para Höller, los artistas no tendrían que estar "confinados" en la idea de que la obra de arte tiene que ser material y lo que se propone es trabajar en el taller en un arte "no saturado", obras no terminadas y necesitan ser experimentadas.

El concepto de que la obra la acaba cada espectador al vivirla está también muy presente en la exposición que ha concebido especialmente para el Centro Botín, "Y", donde propone al visitante, por ejemplo, pasar una noche en una cama elevada o desnudarse para sumergirse en un tanque de agua a temperatura corporal saturada de sal para sentir una relajación total.

Según el artista de origen belga, en este exposición, que se podrá visitar hasta el 10 de septiembre, domina lo material, la técnica, la producción, los grandes volúmenes, las imágenes y también el sonido de las aves de las dos grandes jaulas que componen una de las propuestas.

Por eso cree que la mayor parte de los visitantes se han perdido dos obras "invisibles" que también forman parte de la muestra: el olor de su padre que impregna uno de los dos recorridos que se proponen y el de su madre, en el otro.

El taller finalizará el próximo 13 de septiembre, cuando, a las 19.30 horas, abrirá sus puertas a los visitantes para mostrar sus resultados. No sabe aún si será una exposición o una performance.

Höller se ha incorporado este miércoles al taller, que arrancó, con los preparativos, este lunes de la mano de su colaboradora Stefanie Hessler, cofundadora, junto a él, del espacio artístico Andquestionmark de Estocolmo.

Ambos han seleccionado a los participantes que mejor podían encajar.

Entre ellos hay una española, la madrileña Nieves de la Fuente Gutiérrez, que vive en la ciudad alemana de Colonia y trabaja mucho con el juego, pero con instalaciones y videojuegos. Lo que le atrae del taller es la idea de volver a los raíces, a las estrategias originales del juego.

Junto a ella, han sido seleccionados artistas procedentes de Colombia, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, India, Italia, Alemania y Dinamarca.

Todos han tenido ya la oportunidad de visitar a fondo la exposición del Centro Botín y es posible que presencien su desmantelamiento como parte del taller.

Una de las obras, "Siete puertas correderas", se quedará en Santander y pasará a formar parte de la exposición permanente, ha anunciado su director artístico, Benjamin Weil.