Hilfiger: el "brexit" no afectará a la moda porque Londres es su símbolo

Para el diseñador Tommy Hilfiger "Londres es la representación de la música y de la moda al mismo tiempo", por lo que, en ningún caso, asegura en una entrevista con Efe, "el 'brexit' podrá dañar su imagen" ya que es "muy poderosa".

El diseñador presenta hoy su desfile "TOMMYNOW Otoño 2017" en la Semana de la Moda de la capital británica con "looks" inspirados en una mezcla del "espíritu del rock and roll" con "un estilo deportivo y militar", según detalló.

Tommy Hilfiger combina en su desfile las prendas de la colección masculina "Hilfiger Edition", la línea de mujer "Hilfiger Collection" y la tercera colaboración con la modelo Gigi Hadid, "TommyXGigi".

Precisamente, uno de los puntos más llamativos de este desfile es que cuenta con looks femeninos y masculinos, ya que, por primera vez desde 2010, ambas colecciones se subirán juntas en la misma pasarela.

"Mezclar la colección de hombres y mujeres al mismo tiempo es la vida real y es más auténtico", añadió el diseñador.

Tras pasar por Nueva York y Los Ángeles, el tercer lanzamiento de su colección se celebra en la icónica sala de conciertos Roundhouse de Londres, con el evento "See Now, Buy Now", que permite comprar las prendas inmediatamente después del desfile.

Desde la irrupción de la venta directa, Tommy Hilfiger se ha unido a este formato, que permite comprar las prendas sin tener que esperar por la colección los seis meses de rigor.

"La gente puede ver la ropa en la pasarela, hacer 'clic' con la aplicación de Tommy Hilfiger y comprarla directamente", explicó el estadounidense, que gracias a este sistema está experimentando una repercusión positiva por parte del público y un incremento de ventas en el negocio.

Las nuevas tecnologías como la aplicación de reconocimiento 3D, "SNAP:SHOP" o el robot de inteligencia artificial que trabaja desde la página de Facebook del diseñador, también le han ayudado a acercar más sus colecciones a la gente.

"Las redes sociales son muy poderosas para la marca Tommy Hilfiger", apuntó el creador, quien está trabajando con Snapchat e Instagram en el mismo sentido.

El diseñador afirmó que la idea de sus 'shows' es "trasladar los desfiles a público de todo el mundo", como si se tratará de "una gira mundial de rock and roll".

Desde el rock clásico hasta el hip hop, el norteamericano ha mantenido una estrecha relación con el mundo de la música que le ha servido de inspiración desde que comenzó en la industria de la moda, hace 32 años.

Sus grandes eventos que combinan ritmo y moda como "TommyLand" la primavera pasada o ahora "Tommy Rock Circus" han sido diseñados para interactuar con los clientes en un ambiente donde reinen las buenas melodías, el arte y la creatividad.

"Estas experiencias directas con el consumidor son muy importantes para la marca y al mismo tiempo son muy gratificantes", sostuvo Tommy Hilfiger, quien insistió en que Londres es un símbolo tanto de la música como de la moda.

El diseñador destacó de su trabajo actual la figura de la modelo estrella Gigi Hadid, quien le sirve de inspiración y "encaja perfectamente con el estilo de la marca".

"Ella es preciosa, es inteligente, tiene estilo, es auténtica y es una estrella de las redes sociales", añadió.

La colaboración con Gigi Hadid también le servirá para acercar al público su marca a través de Internet, ya que la modelo tiene más de 36 millones de seguidores en Instagram.

Londres se convierte así en la primera ciudad al otro lado del Atlántico donde el estadounidense presenta su desfile, que pone hoy punto y final a la Semana de la Moda en la capital británica. Sara Pérez