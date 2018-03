HP presenta sus nuevos equipos para el entorno sanitario, con mejoras para el control médico-paciente

HP ha presentado este martes su nueva línea de dispositivos para el cuidado de la salud, especialmente diseñados para "dar respuesta la transformación" y puesta en marcha en la gestión de atención al paciente, como ha destacado el fabricante en un comunicado. Esta nueva familia está enfocada hacia la "mejora" de los sistemas de control médico-paciente y ofrece funciones especiales "más seguras e inteligentes" para la industria de la salud.

El nuevo catálogo de HP incluye el ordenador portátil HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition Notebook, que la compañía ha definido como el primero "del mundo" creado específicamente "para el sector sanitario". Este equipo incluye el 'software' HP Easy Clean, que permite su limpieza con toallitas germicidas mientras está encendido.

Este portátil ultradelgado integra un sistema de radiofrecuencia y biometría para verificación de usuario en un procedimiento de autenticación única (SSO, Single Sign-On). Además, cuenta con HP Sure View Gen410 para proteger ante el 'hacking' visual y está optimizado con las tecnologías HP Audio Boost, HP Noise Cancellation y una cámara IR/RGB, para tareas colaborativas como llamadas de audio y vídeo. Estará disponible en Europa, Oriente Medio y África el próximo mes de mayo.

HP también ha presentado el ordenador 'todo-en-uno' HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition AiO, con doble banda RFID integrada y biometría para verificación de usuario SSO. Cuenta con HP Manageability Integration Kit (MIK) y presenta las tecnologías HP Audio Boost y HP Noise Cancellation para eliminar las distracciones en entornos ruidosos, así como un sistema retráctil de cámara trasera y delantera. Será lanzado en junio.

Por su parte, la pantalla de revisión clínica HP Healthcare Edition HC270cr Clinical Review Display integra un lector RFID que soporta la verificación del usuario mediante SSO. Con 27 pulgadas diagonales y 3,7 megapíxeles, este panel es compatible con DICOM Part 14, ofrece uniformidad de luminancia, monitorización automática de luz de fondo, rotación automática de imágenes y calibración del usuario. Además, es "la primera" pantalla de revisión clínica "del mundo" con conectividad USB-C. Esta pantalla estará disponible en junio.

HP ha destacado que el catálogo de HP Healthcare Edition está diseñado "para una fácil desinfección" y ha sido probado para que cumpla con los estándares EN/IEC 60601-1-2:2015, que buscan garantizar la seguridad de los dispositivos. Además, incorporan tecnologías colaborativas como Vidyo Ready y Skype for Business, mientras que los dos ordenadores cuentan con los sistemas HP Sure Start G4, HP Sure Click y HP Multi-Factor.