HP muestra cómo su solución de impresión 3D está revolucionando la fabricación industrial

La compañía HP participa en el 'In(3D)ustry From Needs to Solutions', uno de los salones de la feria, en donde ha presentado su apuesta por la transformación digital de la fabricación industrial y cómo la solución de impresión HP Multi Jet Fusion 3D, desarrollada en el Centro Internacional de HP en Barcelona (Sant Cugat del Vallés), está revolucionando el sector.

Durante una presentación en la Zona Arena, Jaume Homs, Iberia 3D Printing Sales Manager en HP, ha compartido los avances de la tecnología HP Multi Jet Fusion desde que se presentó en la última edición de 'In(3D)ustry' en 2016, y su papel en la transformación de la industria.

"Nuestra apuesta por la transformación digital de la fabricación industrial es firme", ha expuesto Homs. Desde la compañía, ha explicado, se sienten "orgullosos" de estar contribuyendo "a que la impresión 3D sea una alternativa viable a los métodos de producción y fabricación tradicionales impulsando así la transformación digital de las fábricas".

En un panel de debate, varias empresas de diferentes sectores que ya están utilizando la solución de impresión 3D de HP --entre las que se encuentran fabricantes de maquinaria, de moldes y mecanizadores--, han hablado sobre su experiencia, de las diferentes aplicaciones de la fabricación aditiva y de sus ventajas.

Entre otras, destaca la posibilidad de hacer tiradas de fabricación de piezas más rápidas y con menor coste comparado con los métodos tradicionales y de acceder a una mayor personalización en la fabricación.

HP 3D MULTI JET FUSION

La primera impresora 3D con tecnología HP Multi Jet Fusion ha reinventado la manera de elaborar prototipos y producir piezas funcionales, como ha explicado la compañía en un comunicado.

Esta tecnología ha eliminado las barreras para fomentar la implantación de la impresión 3D en todos los sectores industriales, ya que produce diez veces más rápido que los actuales sistemas de impresión --gracias a la impresión continua con 30 millones de gotas por segundo en cada 2,5 cm del área de trabajo y a una rápida refrigeración--.

Además, como han apuntado desde HP, permite realizar correcciones predictivas vóxel a vóxel (equivalente a los píxels en 2D), gracias al preciso control térmico de cada capa, permitiendo una mayor personalización en la fabricación.