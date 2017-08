Google rediseña su 'app' para Android con una apariencia semitransparente

El cambio en la aplicación de Google es fundamentalmente estético, aunque en Android Authority ha detectado otras novedades en el funcionamiento y organización de las tarjetas. Según este medio, la 'app' se dividirá en tres secciones llamadas 'Inicio', 'Próximamente' y 'Recientes'. 'Inicio' mostrará las tarjetas de información y noticias sin cambios, pero 'Próximamente' podría estar enlazada al calendario o Gmail para ofrecer información personalizada y eventos cercanos y 'Reciente' puede estar relacionado con contenido del historial de búsquedas.

También se han detectado cambios a la hora de descartar las tarjetas que ofrece la aplicación de Google. Hasta el momento tan solo había que arrastrarlas con el dedo para eliminarlas, pero los que han podido probar la nueva versión han notado que ahora hay que pulsar sobre la tarjeta y seleccionar la opción 'Done with this story'. Un cambio que ha molestado a muchos usuarios en Reddit, donde se han quejado de que Google ha cambiado un simple movimiento de dedo por varias pulsaciones.

El fondo semitransparente de la aplicación permite al usuario navegar mientras ve de forma indirecta su fondo de pantalla entre las tarjetas de Google. La compañía de Mountain View no ha comunicado de forma oficial este rediseño de la interfaz ni ha mencionado cuándo llegará su distribución global.