Google presenta la primera versión de Android Go basada en Android 9 Pie, que llegará en otoño

El sistema operativo Android Go, que Google presentó el pasado mes de diciembre basado en Android Oreo, ya se encuentra presente de serie en más de 120 países y en más de 200 modelos de dispositivos, como ha explicado Google a través de un comunicado.

Android 9 Pie (Go Edition) aporta 500 megabytes adicionales de espacio de almacenamiento en el móvil de serie con respecto a su predecesor de Oreo, así como tiempos de arranque más rápidos, nuevos aspectos de seguridad como la carga verificada y un menú de monitorización para el consumo de datos.

La nueva versión de Android Go actualiza también las aplicaciones nativas de la suite de Google en su versión Go, adaptadas a móviles de gama de entrada, como sucede con Maps Go, que incluye el modo de navegación para recibir indicaciones para llegar a una dirección.

Entre el resto de aplicaciones actualizadas se encuentran Google Go, que adquiere la función de leer contenidos; YouTube Go, que introduce un modo galería para los vídeos descargados; Files Go, con transferencias de archivos que aumentan la velocidad hasta los 490 MB por segundo; y Android Messages, que reduce su peso en un 50%.

Además, Google ha añadido en la versión Go de su asistente virtual nuevos idiomas entre los que se encuentra el español y otros como el portugués de Brasil y el indonesio, así como funciones adicionales como control de Bluetooth, cámara, linterna y recordatorios.

Los primeros teléfonos con Android 9 Pie (Go Edition) llegarán al mercado en otoño, según ha estimado Google, que espera también que más de cien fabricantes dispongan de móviles con este sistema en su catálogo antes del fin de 2018.