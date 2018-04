Google está desarrollando Chat, una plataforma de mensajería con la que pretende reemplazar los SMS

El sistema RCS es una evolución del SMS en el que se incluyen mejoras como 'stickers' animados, confirmación de lectura de mensajes, mensajes grupales con más opciones e indicadores para saber cuándo un contacto está escribiendo. Chat no es una tecnología nueva de Google, sino que se basa en el sistema RCS.

Según el portal The Verge, Google ha trabajado con más de 50 operadores de todo el mundo y casi una docena de fabricantes para implantar Chat en sus compañías en lugar de SMS. Google quiere que Chat aplique sus funciones modernas a la 'app' predeterminada de mensajes existente en los 'smartphones' que trabajen con Android.

El medio citado explica que Google pretende activar este chat para la mayoría de usuarios de Android durante este año. Esta aplicación de mensajería ya funciona para los clientes de Sprint y la compañía T-Mobile informó de que se activará durante el segundo trimestre de este año.

Si un usuario manda un mensaje a otro que no tenga Chat o que no utilice Android, éste recibirá un SMS normal. Por el momento, Chat no está disponible para usuarios de iPhone, aunque el portal citado afirma que la negociación de la implantación en iOS está en proceso.