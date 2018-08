Google contesta a Trump y asegura que también emite sus discursos institucionales

La compañía de Mountain View ha mantenido que sí emitió el discurso del estado de la Unión pronunciado por Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos el pasado 30 de enero de 2018, como ha asegurado la empresa en una declaración al portal Buzz Feed News.

Google ha mostrado a través de una captura de un archivo de Internet que emitió en directo este discurso de Trump a través de un enlace situado directamente en su página web, algo que ya hacía desde los discursos pronunciados en años anteriores por el expresidente demócrata Barack Obama.

No obstante, la compañía del buscador ha reconocido que no emitó el discurso del estado de la Unión de Trump en el año 2017, pero ha alegado que técnicamente no se trataba de un discurso de este tipo sino de una declaración conjunta de Trump al congreso, y que históricamente no han promovido "el primer discurso al Congreso por un nuevo presidente".

Trump colgó el miércoles en su Twitter un vídeo con capturas de pantalla del motor de búsqueda de Google a lo largo de los años, las cuales mostraban que para los años de presidencia de Trump no se había promovido el conocido discurso pero sí entre los años 2012 y 2016 durante la gestión de Obama.

El presidente consideró esto como la prueba definitiva de que Google mostraba información sesgada sobre su persona y ocultaba las noticias positivas relacionadas con él, como había denunciado antes esta semana al advertir a empresas de Internet como Google, Twitter y Facebook.