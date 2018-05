Google presenta las innovaciones en IA aplicadas a Maps, Assistant y Lens

El CEO de Google, Sundar Pichai, la señalado el papel de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en campos como la salud, que con escaner de la retina los sistemas de aprendizaje automático permiten detectar diabetes o el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En accesibilidad, por ejemplo, la tecnología hace la vida más fácil a las personas. La compañía trabaja en sistemas de aprendizaje automático que ayuda las personas sordas a entender qué está pasando en la televisión, o que permiten, mediante el código morse y un panel, dar voz y mayor autonomía a personas que nunca antes han podido expresarse con sus propias palabras.

Google fotos, las persdonas ven cada día 5.000 millones de fotos. En la plataforma, rehecha desde cero con inteligencia artificial, como ha indicoado el CEO de la compañía, el sistema ofrece soluciones para mejorar la calidad de la imagen o resaltar elementos o reconoce la fotografía de un documento y lo convierte en un pdf, ente las novedades que introduce.

Pichai también ha anunciado la nueva generación de su TPU 3.0 (Tensor Processing Units), que integra un sistema de refrigeración, para facilitar todas las innovaciones a los desarrolladores.

GOOGLE ASSISTANT

En google Assistant, la compañía ha introducido seis nuevas voces en Google, y ha colaborado con el cantante John Legend, quien ha prestado su voz para el asistente, que estará disponible en algunos mercados más adelante.

Uno de los aspectos que la compañía ha mejorado en el asistente es la forma de activarlo. El comando, 'Hey, Google', ya no hace falta decirlo cada vez que se quiera realizar una petición. Por el contrario, con solo decirlo una vez al principio, se puede mantener una conversación más fluida, lo que en la compañía han denominado 'conversación continuada'.

La compañía también ha mejorado Google Assistant para las familias. Para ello, han introducido la característica 'Pretty please', que insta a los niños pedir las cosas por favor, a modo de refuerzo. Esta función llegará más adelante.

La compañía también ha trabajado junto con Lenovo, JBI y ... para desarrollar dispositivos con pantalla y altavoces que integran el asistente, que estarán disponibles en julio. Permite pedir y ver videorrecetas de cocina, hacer videollamadas o ver la televisión, entre otras funciones. Asimismo, la compañía ha anunciado la integración del asistente en la navegación de Google Maps.

Google ha mejorado la interacción en la reserva de servicios, de tal forma que el asiste puede realizar una llamada automática en segundo plano e iniciar y completar la conversación para la reserva, ya sea en una peluquería o en un restaurante, por ejemplo.

Esta novedad implica que el asistente reacciona en una conversación natural a los rechazos y las propuestas de cambio de hora. Se trata de un servicio con valor para los usuarios, pero también para los negocios, que por el momento no está disponible.

GOOGLE NEWS

La compañía ha rediseñado su servicio Google News para que el usuario pueda estar al día de lo que pasa, entender la historia completa y ayudar a los medios. Para ello ha introducido novedades para descubrir las noticias destacadas, a partir de las cinco noticias más importantes, que se muestran en la parte superior de la aplicación.

Google también ha introducido un apartado 'Para ti', que meustra noticias relacionadas con los intereses del usuarios. La nueva pestaña Newscast frece una vista previa de la noticia y el contexto, como una forma de ver lo básico.

En las noticias, la compañía ha introducido una pestaña de covertura completa, que permite acceder a la información sobre el tema que están publicando los medios en tiempo real, ya sean tuits, noticias, opiniones o información de servicios de emergencias.

La compañía permite acceder a las suscripciones a los medios de comunicación directamente desde Google News, con la cuenta de Google. Asimismo, ha introducido un apartado relacionado que gestiona las suscripciones del usuario y la reúne en un mismo lugar, para que sean más accesibles.

El nuevo Google News está disponible desde este martes en 127 países, para Android e iOS.

GOOGLE MAPS

Las últimas innovaciones en inteligencia artificial y reconocimiento visual han pemitido introducir novedades como 'For you' (para ti), una pestaña con sugerencias personalizadas sobre los intereses del usuario sobre lugares para visitar o comercios a los que ir. 'Your Match' recomienda lugares que tienen un alto porcentaje de coincidir lo que el usuario prefiere.

La compañía ambién ha introducido una opción para crear listas cortas, de lugares que el usuario quiere visitar, y que puede enviar a los amigos. Asimismo, otra característica permite votar entre las opciones para decidir a dónde ir.

GOOGLE LENS

Google ha potenciado el uso de la cámara en Google Maps para ayudar a los usuarios a orientarse. Hasta ahora, una burbuja azul sobre el mapa localizaba la ubicación del usuario y una franja azul marcaba la orientación. Ahora, el usuario también podrá usar la cámara para comprobar sobre el escenario real dónde está y hacia dónde se tiene que dirigir.

Google Lens se integrará la próxima semana en la aplicación de la cámara de Google, con lo que amplía su actuación, hasta ahora disponible en Assistant y Fotos. Lens también integrará una función de compra, por la que al apuntar la cámara a cualquier objeto, mostrará productos similares o que conjunten.