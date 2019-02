Los comandos de voz para Google Assistant que te ayudarán a planificar la cita perfecta por San Valentín

Según las tendencias de Google, '¿Qué es el amor?' es una de las búsquedas más populares entre los internautas, junto con preguntas como cómo pasar más tiempo con sus parejas o cuál es la mejor forma de expresar lo que sienten. 'Cómo decir lo siento a mi pareja', 'Cómo desear un feliz cumpleaños a mi ex' o 'Cómo decir te quiero' son, asimismo, algunas de las mayores dudas de los usuarios plantean al popular buscador.

Dada la celebración este jueves del Día de los Enamorados, Google Assistant puede convertirse en tu aliado perfecto a la hora de planear una cita inolvidable; solo hay que decir 'OK Google' o presionar el botón central del teléfono unos segundos y explicarle la tarea concreta. No obstante, Google ha compartido algunas ideas para que puedas sacarle el máximo partido a su asistente.

En primer lugar, el asistente puede proporcionarte ideas románticas para sorprender a tu pareja. Con el comando 'Ok Google, dame una idea romántica para San Valentín', el Assistant dará varias sugerencias para regalos y planes.

Para que no se te olvide nada, el asistente creará un evento en el calendario o una lista de la compra con todo lo necesario para celebrar el Día de los Enamorados. Solo hay que decir, por ejemplo, 'Ok Google, añade a mi calendario cena el 14 de febrero' u 'Ok Google, añade bombones a la lista de la compra'.

Encontrar las tiendas cercanas para comprar regalos es fácil preguntando al asistente, 'Ok Google, busca tiendas de bombones cerca de mí' u 'Ok Google, ¿cuándo cierra la floristería más cercana?'.

Para una cena especial el 14 de febrero, Assistant proporciona recetas completas para triunfar esa noche con comandos como 'Ok Google, busca recetas de lasaña'. Y para los que prefieran no cocinar, el asistente de Google buscará los mejores restaurantes de la zona y mostrará aquellos con mejor puntuación, diciendo, por ejemplo, 'Ok Google, busca restaurantes italianos con buena nota cerca de mí'.

Una vez está la cena lista, solo hay crear el ambiente perfecto. Google podrá atenuar las luces con solo decir 'Ok Google, atenúa las luces del salón'. Tampoco hace falta que te preocupes por qué canción poner, ya que solo hay que pedírselo al asistente de Google diciendo 'Ok Google, pon música romántica'.