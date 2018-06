Google y Apple se ponen serios con la adicción al 'smartphone': aplicaciones nativas para gestionar el uso del móvil

En España, el 42% de los usuarios no pasa más de 60 minutos sin consultar mensajes, según datos aportados por Phone House, y el 59% de los conductores no espera a llegar a su destino para consultar el móvil, como recogen los informes de la Dirección General de Tráfico.



En Estados Unidos, los usuarios de móviles revisan su móvil 47 veces al día, y los jóvenes de entre 18 y 24 años lo hacen 86 veces, según la Global Mobile Consumer Survey de la compañía de servicios profesionales Deloitte. Un estudio de Intel Security afirma que el 55% de gente en vacaciones no es capaz de desconectar sus teléfonos.

Estos datos obligan a tratar la dependencia de los móviles como un tema central en la sociedad, y la lucha contra la adicción como una necesidad. El uso de los teléfonos móviles se ha disparado en los últimos años debido al desarrollo de la industria móvil. Las posibilidades que ofrecen los 'smartphones' lleva a que sus usuarios pasen gran cantidad de tiempo con ellos llegando a generar adicciones en algunos casos severas.

Uno de los problemas más extendidos se denomina bajos las siglas FOMO, un concepto que expresa el miedo a quedar fuera (Fear of missing out, en inglés) o a perderse algo en Internet y que se relaciona con un estilo de vida hiperconectado, en parte debido a la extensión del uso del 'smartphone' en la vida cotidiana.

Para tratar de evitar estos problemas, tanto Google como Apple están desarrollando nuevas aplicaciones nativas para los futuros dispositivos que integren los sistemas operativos Android P e iOS 12, respectivamente, como han mostrado en sendas conferencias de desarrolladores y que engloban en el bienestar del usuario. Con estas 'apps' para el 'smartphone', las compañías esperan que los usuarios ayuden a gestionar el uso que hacen de su teléfono móvil.





APPLE

Apple presentó en su conferencia de desarrolladores WWDC 2018 el panel Screen Time, que se encuentra integrado dentro del pack Digital Health de la compañía. Según se informa en la página web de la compañía, la aplicación integra Activity Reports, App Limits y controles de No Molestar y de las notificaciones.

Activity Reports aporta un informe del uso que se hace con el iPhone. Este panel de actividad sirve como un sumario diario y semanal de la actividad que el usuario realiza con su 'smartphone'. En él aparece información detallada de cuánto tiempo emplea en el dispositivo, en qué aplicaciones y en qué momentos del día.

La información se presenta en una gráfica de barras y se puede ampliar para obtener datos específicos de cada 'app'. También muestra cuántas veces se desbloquea el móvil, la frecuencia con la cual se utiliza y las notificaciones que se reciben.

Hay otro apartado llamado Downtime que permite programar un plan diario para controlar las aplicaciones. Una vez configurado, solo funcionarán las aplicaciones permitidas y las llamadas. Por su parte, App Limits trabaja como un limitador al uso de cualquier aplicación, que envía al usuario una notificación cuando el tiempo de uso se esté acabando. Una vez acabado el tiempo, la aplicación se bloqueará durante el tiempo marcado.

Por último, Screen Time tiene un uso relevante relativo al control parental, dado que hará llegar a los padres un informe semanal de la actividad de sus hijos con el móvil. iOS 12 también introduce mejoras en el modo No Molestar e incluye el nuevo Do not Disturb during Bedtime (no molestar en hora de dormir) que atenúa el brillo de la pantalla y oculta todas las notificaciones.





GOOGLE

Por su parte, Google ha desarrollado Android Dashboard dentro de la iniciativa Digital Wellbeing de la compañía, que presentó en la última edición de su Google I/O. Esta aplicación es similar a la de Apple, y según informó Google muestra el número de notificaciones recibidas a lo largo de un periodo de tiempo, cuáles son las 'apps' más utilizadas y durante cuánto tiempo, e invita al usuario a dejar de utilizar el 'smartphone' cuando detecta un uso excesivo por parte del propietario.

Dashboard se apoya en App Timer, aplicación utilizada para establecer límites en el uso de las aplicaciones y que deshabilita el uso de las aplicaciones una vez pasado el tiempo fijado. Por su parte, el nuevo modo No Molestar silencia tanto llamadas como notificaciones, y se ha desarrollado un nuevo gesto para su activación, dado que puede ejecutarse con dejar el teléfono volteado boca abajo en la mesa.

Por último, Wind Down se encarga de activar automáticamente el modo No Molestar y modifica la iluminación de la pantalla cuando oscurece, según la hora del día. También cambia el color de la pantalla a una escala de grises a la hora que el usuario haya fijado para dormir

Los dos gigantes tecnológicos se han comprometido con combatir la adicción a la tecnología, conscientes de los peligros que conlleva para los usuarios, especialmente para los más jóvenes.

En palabras del CEO de Google, Sundar Pichai, "los objetivos [...] son ayudar a la gente a entender sus hábitos digitales, apagar sus móviles y encontrar el equilibrio para su familia". Con el desarrollo de estas aplicaciones, los propios usuarios conocerán qué nivel de uso de móvil que tienen y podrán establecer los límites que elijan.