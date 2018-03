El Gobierno Vasco asegura que carece de información sobre las detenciones

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha precisado hoy que el Departamento de Seguridad no ha sido informado previamente por el Ministerio de Interior de la detención del expreso de ETA José Antonio López Ruiz, Kubati, y de varias dirigentes de Sortu.

Los cuatro arrestados por la Guardia Civil están acusados de enaltecimiento del terrorismo por participar en los homenajes a la histórica etarra Belén González Peñalba, fallecida en noviembre.

En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, su portavoz ha indicado que desconoce a "qué iniciativa judicial" responde esta operación por lo que ha eludido opinar sobre ella, "más allá de pedir que los motivos se conozcan cuanto antes".

No obstante, ha lamentado que no es la primera vez que el Ejecutivo autonómico no es informado por parte del central de este tipo de operaciones.

"Suele ser habitual que no sepamos nada. Son tipos de conducta que no se corresponden con una colaboración policial efectiva y con que haya un flujo de información para conocer operaciones en nuestro ámbito territorial", ha asegurado.

Erkoreka ha señalado que estas detenciones de la Guardia Civil no deberían alterar el proceso hacia la disolución de ETA, que es una "exigencia" de la sociedad vasca y una "necesidad" para lograr la normalización en Euskadi.

A preguntas de los periodistas, el portavoz también se ha referido al acto de recibimiento que se celebró ayer en Durango (Bizkaia) al expreso de la banda terrorista Zunbeltz Larrea, frente al que se concentraron media docena de dirigentes del PP vasco exhibiendo fotografías de víctimas de ETA asesinadas en esta localidad vizcaína.

El portavoz ha emplazado a la izquierda abertzale a sumarse al pronunciamiento que hizo el 22 de febrero el Parlamento Vasco de rechazo a estos homenajes, que suponen una "segunda victimización de las víctimas del terrorismo", lo que a su juicio es "radicalmente intolerable".