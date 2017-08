El Gobierno de Guatemala descarta militarizar las calles

El Gobierno de Guatemala confirmó hoy que "se descarta totalmente el estado de sitio" en el país ante las protestas ciudadanas contra el mandatario, Jimmy Morales, y que, por ende, tampoco se piensa en aumentar la presencia de los militares.

El portavoz de la Presidencia, Heinz Hiemann, dijo a la prensa que para que el estado de sitio pueda establecerse "hay que tener un consejo de ministros", algo que no se ha producido aún, y que esa instrucción debería pasar al Organismo Legislativo.

El ministro guatemalteco de Gobernación (Interior), Francisco Rivas, señaló asimismo que el actuar de su cartera será "conforme a la legalidad, a la Constitución de la República y de acuerdo a nuestros principios" y que como ministro "respeta la decisión del presidente".

Al respecto, su colega de Defensa, Williams Mansilla, indicó que en la reunión de Gabinete "no se ha tocado el tema del estado de sitio" y que no le parece "congruente" decretar dicha excepción, y también aclaró que "no se están reforzando las calles con soldados": "Nosotros seguimos con nuestros procesos normales".

Este domingo, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala "reconcentró" a todas sus divisiones de fuerzas especiales y ordenó suspender los permisos de descanso o vacaciones, una acción que el portavoz del instituto armado explicó que se debe a "una medida de precaución para contar con el personal necesario a la hora de una eventualidad".

Todo este contexto se produce después de que el presidente Jimmy Morales declarara "persona non grata" y ordenara su expulsión del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, por supuestas presiones a diputados para aprobar reformas a la Constitución y manipulación de los medios para coaccionar a los jueces.

La Corte de Constitucional dejó en suspenso provisionalmente esta decisión.