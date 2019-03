Geopolítica, 'fake news' y privacidad de datos, protagonistas de DES 2019 de la mano de la CIA, la OTAN y la UE

El evento, que se celebra en Madrid del 21 al 23 de mayo, tiene como principales objetivos la transferencia tecnológica entre expertos y profesionales, además de la generación de alianzas y sinergias entre los directivos asistentes y las multinacionales tecnológicas participantes para acelerar el desarrollo empresarial y económico gracias a la digitalización de sus negocios.

La geopolítica vuelve este año a contar con un papel destacado en DES 2019. Las relaciones internacionales entre países también se ven afectadas por las tecnologías y por el uso y tratamiento de la información que poseen. George Beebe, responsable de análisis para Rusia en la CIA y actual director de Inteligencia y Seguridad Nacional del Centro de Interés Nacional de Estados Unidos; y Christian Lifländer, jefe de Ciberseguridad de la OTAN, tendrán un papel protagonista en este evento.

El cartel del Digital Business World Congress lo completan expertos en Industria 4.0, blockchain o Inteligencia Artificial. Así, el consultor y experto en blockchain Michael Casey pondrá el foco en las criptomonedas, su evolución y su futura influencia en las estructuras financieras internacionales, compartiendo cartel con Martin Migoya, CEO y Co-Founder de Globant, y Meredith Whalen, Chief Research Officer de IDC.

Por su parte, Antoinia Norman, CEO de la unidad de emprendimiento de Virgin y miembro de la Coalición Global de Mujeres por la Innovación para el Cambio de Naciones Unidas, pondrá el acento en el papel de la mujer y en la necesidad de desarrollar modelos empresariales inclusivos para conseguir una economía realmente sostenible. Junto a ella estará Sukhi Jutla, emprendedora elegida como una de las 100 Asian Stars en UK Tech y Mujer Europea del Año por Financial Times.

NOVEDADES DE DES 2019

"DES2019 constata un año más su posición como foro de debate internacional donde los asistentes podrán encontrar las ideas y modelos de negocio más disruptivos, confrontar ideas con profesionales del sector, y conocer de primera mano la experiencia de las empresas y tecnologías que están dando forma al futuro de los distintos sectores, como el industrial o el de la salud, a través de la tecnología", explican los organizadores.

En esta edición, DES 2019 celebra el foro 'Making Digital Inclusive: the future of Education and Work', con el objetivo de debatir sobre qué modelos educativos son necesarios para el trabajo del futuro y el 'Women Leadership on Digital Transformation', que busca dar visibilidad a las mujeres que están ayudando a transformar las industrias y los negocios a través de las tecnologías.

Asimismo, pone en marcha 'España Pyme Digital', un auditorio especializado, donde las pequeñas y medianas empresas encontrarán ejemplos y soluciones sobre cómo impulsar la transformación digital de sus negocios, incluyendo temas de gestión, marketing y tecnologías como CRM y Cloud.

El Digital Business World Congress contará con diez escenarios repartidos por los más de 30.000 metros cuadrados de pabellón, que acogerán más de 250 horas de ponencias y debates entre expertos sobre tecnologías de geolocalización, big data, ciberseguridad, cloud computing, realidad aumentada y realidad virtual, entre muchas otras.