Una imagen en la web de Gendesign da pistas acerca de la próxima creación de Fumito Ueda

Fumito Ueda ha dado una pista sobre su próxima creación con la publicación de una fotografía en la web de su compañía desarrolladora, Gendesign. Tras el desarrollo de títulos como ICO, Shadow of the Colossus y The Last Guardian, uno de los creadores de videojuegos más reconocidos hoy en día ha comenzado el proceso de preproducción de su nueva obra.