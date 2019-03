Gamergy dedicará más de 33.000m2 a las competiciones de videojuegos

El evento alcanza su décima edición con el objetivo superar los 50.000 asistentes de junio de 2018, en la que fue "la edición más concurrida de la historia", como informan desde la organización en un comunicado.

Gamergy será el escenario de las finales de la Superliga Orange de CS:GO y Clash Royale, así como de una jornada presencial de la Superliga Orange de League of Legends, y acogerá los torneos semiprofesionales "más prestigiosos del país". Para todo ello, contará con un espacio de más de 33.000 metros cuadrados.

La décima edición, que se celebrará del 21 al 23 de junio, incorporará novedades, como el 'King of the Hill' (el rey de la colina), una actividad en la que participarán más de dos mil personas durante todo el fin de semana, y que tendrá como protagonistas a League of Legends, Super Smash Bros. Ultimate, Clash Royale y FIFA 19.

El 'King of the Hill' deberá defender su trono frente a los aspirantes y, a medida que gane desafíos, irá sumando victorias y premios.

Gamergy ha puesto a la venta las entradas, que ofrecen distintas opciones: la entrada general individual de día (13 euros para el viernes, y 10 para el fin de semana), el abono para los tres días (35 euros), la entrada general de grupos (cinco personas los tres días, 155 euros) y una entrada premium (180 euros).